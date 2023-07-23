جديد سد النهضة.. خبير يكشف تطورات التخزين الرابع

المليار الثاني من التخزين الرابع...

كشف الدكتور عباس شراقي عن تطورات التخزين الرابع لـ سد النهضة عبر منشور عبر صفخته الرسمية على موقع فيسبوك تحت عنوان “المليار الثاني من التخزين الرابع”.

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن التخزين الرابع بدأ في 14 يوليو 2023 بعد أن وصل منسوب البحيرة إلى 600 م فوق سطح البحر، وبعد مرور 10 أيام بمعدل أمطار 250 -300 مليون م3/يوم، ومع استمرار فتح بوابتي التصريف فإن ما تم تخزينه يبلغ نحو 2 مليار م3، وارتفع منسوب البحيرة إلى حوالي 602 م، ليصبح إجمالى مخزون البحيرة 19 مليار م3.

وتابع الدكتور عباس شراقي أنه من المتوقع أن تبلغ كمية التخزين الرابع 20 - 24 مليار م3 عند منسوب 621 - 625 متر فوق سطح البحر، تخصم هذه الكمية من إيراد مصر السنوي، ثم يأتي منها إلى السودان ومصر على مدار العام المياه التى تمر من بوابتى التصريف والمياه التى تمر على التوربينين الحاليين أو أى توربينات أخرى فى حالة تركيبها وتشغيلها، إضافة إلى المياه التى تعلو الممر الأوسط فى الأسابيع الأخيرة من سبتمبر وأكتوبر.

معدل سقوط الأمطار في أغسطس

وأكمل الدكتور عباس شراقي أن معدل سقوط الأمطار سوف يزيد تدريجيا حتى يصل إلى 500-600 مليون م3/يوم خلال أغسطس، ومن المتوقع أن يستمر التخزين الرابع حتى منتصف سبتمبر فى حالة أن منسوب الممر الأوسط 625 م.

وكان وزير الري، أمس السبت في تصريحات تلفزيونية، أكد أنه لا ضمان للوصول لاتفاق في مفاوضات سد النهضة خلال 4 أشهر، وأن الجميع يسعى للوصول إلى حل نهائي يحمي حقوق الدول الثلاث، معتبرا أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الأخيرة مبشرة، وتمنى أن يكون هناك تغيير حقيقي في موقف أديس أبابا.

كما أكد وزير الري أن أصعب اللحظات التي واجهها الفريق المصري خلال مفاوضات سد النهضة، وكانت في نقطة الوصول لصيغة ترضي جميع الأطراف، في تقاسم المنفعة وفترات الجفاف، مؤكدا أن الإجراءات الأحادية في فترات الجفاف الممتد لا يقبلها أحد ولا يمكن التغاضي عنها، وأشار إلى أنه من الصعب بل من المستحيل أن يكون هناك دولتان كبيرتان على نهر مشترك ولديهما سدود ضخمة ولا يكون هناك تعاونًا مشتركًا بينهما.