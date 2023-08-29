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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عباس شراقي يكشف مفارقة غريبة في مفاوضات سد النهضة

صدى البلد

عبر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عن سعادته باستئناف مفاوضات سد النهضة، متمنيا أن تصل إلى اتفاق ملزم لـ ملء وتشغيل سد النهضة. 

وأضاف الدكتور عباس شراقي لـ"صدى البلد" أن هناك تكتم على تفاصيل المفاوضات التي حدثت في مصر ولا نعرف كيفية سير المفاوضات ولماذا لا يوجد  أطراف دولية .

ولفت الدكتور عباس شراقي إلى أن إثيوبيا طلبت في واشنطن حصة من مياه النيل وهو مطلب غريب وليس مكانه مفاوضات سد النهضة وأتمنى أن لا نتحدث عن هذا الأمر ثانية في هذه المفاوضات لأن ذلك سينسف المفاوضات.

ونوه الدكتور عباس شراقي إلى أن إثيوبيا تدعي أن مصر والسودان يأخذان مياه النيل بالكامل، لكن الصحيح أن ما يصل إلى دولتي المصب هو 5% من مياه نهر النيل وأن إثيوبيا تحصل على 95% من المياه.

وأكد الدكتور عباس شراقي أن بيان مصر يؤكد أن مفاوضات سد النهضة ليس بها جديد وطالب بوجود مراقبين دوليين حتى يقترحوا حلولا وسط ونستطيع الانتهاء من هذا الاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وأشار إلى انتهاء اجتماع القاهرة الأول ضمن الجولة الثامنة التى بدأت الأحد 27 أغسطس 2023 واستمرت يومين دون تقدم يذكر فى الموقف الاثيوبى طبقا لتصريحات وزارة الرى المصرية دون الافصاح عن تفاصيل المباحثات، كان متوقعاً طبقاً للموقف الإثيوبى على مدار الـ 12 عاما الماضية، ولكن كان لدينا أمل مشوب بالحذر الشديد على أن يكون هناك تغير فى الموقف الاثيوبى وإبداء مرونة تقابل المرونة المصرية التى وصلت إلى التوقيع المنفرد لصيغة اتفاق واشنطن بالأحرف الأولى.  

وأضاف أنه فى المقابل أعلن رئيس الوفد الاثيوبى سيليشى بكلى عن عقد جلسة أخرى فى سبتمبر القادم فى أديس أبابا لتحقيق اتفاق كامل فى إطار المدة المقررة وهى أربعة أشهر، ويبدو أن الموقف الاثيوبى ثابت فى رفض كل المحاولات التى تؤدى إلى اتفاق عادل للدول الثلاث.

مفارقة غريبة

وأكد أن هناك مفارقة غريبة حدثت في المفاوضات وهي ان رئيس وفد إثيوبيا ليس وزير الري الحالي بل وزير الري السابق الذي أصبح سفير إثيوبيا لدى أمريكا وفي عهده فشلت المفاوضات لسنوات فهذا يعني أنه لن يكون هناك فكر جديد ولا تطور في المفاوضات. 

وتابع أن استئناف المفاوضات يجب أن يكون مبنياً على خطوط رئيسة لسيرها أهمها وجود أطراف دولية فاعلة فى المفاوضات فى إطار جدول زمنى محدد.

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