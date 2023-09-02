أخبار المرأة|علامات تدل على حب الرجل لك .. احذري أضرار كارثية لـ المكياج المضروب.. فوائد البروكلي الصحية

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

عند اختيار مزيل المكياج للبشرة الحساسة، يجب تجنب بعض المكونات التي قد تسبب تهيجًا أو ردود فعل سلبية. إليك بعض المكونات التي ينصح بتجنبها وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. الكحول: يمكن أن يسبب الكحول القوي تهيجًا وجفافًا للبشرة الحساسة. قم بتجنب المزيلات التي تحتوي على الكحول الإيثيلي أو الكحول الإيزوبروبيل.



2. العطور الصناعية: العطور الصناعية قد تكون مهيجة

تناول البروكلي يوفر العديد من الفوائد الصحية نظرًا لاحتوائه على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية الهامة. إليك عشرة فوائد لتناول البروكلي وفقا لما نشره موقع هيلثي.

تتشكك بعض السيدات من وقوع بعض الرجال فى حبهن لذلك نكشف عن بعض العلامات التي قد تدل على حب الرجل لك بحسب ما نشره موقع هيلثي :

استخدام المكياج التقليدي بشكل متكرر قد يتسبب في بعض الأضرار التي يجب أخذها في الاعتبار. هنا بعض الأمور التي يمكن أن تحدث بحسب ما نشره موقع هيلثي :

أختيار مزيل المكياج المناسب لنوع البشرة الخاص بك يمكن أن يكون مهمًا للحصول على نتائج فعالة وتجنب أي تهيج أو تأثير سلبي، هنا بعض النصائح لاختيار المزيل المناسب بحسب ما نشره موقع هيلثي .