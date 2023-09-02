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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أخبار المرأة|علامات تدل على حب الرجل لك .. احذري أضرار كارثية لـ المكياج المضروب.. فوائد البروكلي الصحية

مكياج
مكياج

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

تجنبيها فورا.. منتجات مزيل المكياج خطر على البشرة الحساسة

عند اختيار مزيل المكياج للبشرة الحساسة، يجب تجنب بعض المكونات التي قد تسبب تهيجًا أو ردود فعل سلبية. إليك بعض المكونات التي ينصح بتجنبها وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. الكحول: يمكن أن يسبب الكحول القوي تهيجًا وجفافًا للبشرة الحساسة. قم بتجنب المزيلات التي تحتوي على الكحول الإيثيلي أو الكحول الإيزوبروبيل. 


2. العطور الصناعية: العطور الصناعية قد تكون مهيجة

تناول البروكلي وشاهد ماذا يحدث لجسمك.. فوائد صحية مذهلة

تناول البروكلي يوفر العديد من الفوائد الصحية نظرًا لاحتوائه على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية الهامة. إليك عشرة فوائد لتناول البروكلي وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

الاهتمام والرعاية الأبرز.. علامات تدل على حب الرجل لـ المرأة

تتشكك بعض السيدات من وقوع بعض الرجال فى حبهن لذلك نكشف عن بعض العلامات التي قد تدل على حب الرجل لك بحسب ما نشره موقع هيلثي :

توقفي عن وضعه فورا.. احذري أضرار كارثية لاستعمال المكياج المضروب

استخدام المكياج التقليدي بشكل متكرر قد يتسبب في بعض الأضرار التي يجب أخذها في الاعتبار. هنا بعض الأمور التي يمكن أن تحدث بحسب ما نشره موقع هيلثي :

ما هي أفضل طريقة لـ اختيار مزيل المكياج المناسب لنوع بشرتي؟

أختيار مزيل المكياج المناسب لنوع البشرة الخاص بك يمكن أن يكون مهمًا للحصول على نتائج فعالة وتجنب أي تهيج أو تأثير سلبي، هنا بعض النصائح لاختيار المزيل المناسب بحسب ما نشره موقع هيلثي .

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