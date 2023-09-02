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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تناول البروكلي وشاهد ماذا يحدث لجسمك.. فوائد صحية مذهلة

البروكلي
البروكلي

تناول البروكلي يوفر العديد من الفوائد الصحية نظرًا لاحتوائه على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية الهامة. إليك عشرة فوائد لتناول البروكلي وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

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فوائد البروكلي الصحية

1. غني بالمغذيات: يحتوي البروكلي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C وفيتامين K وفيتامين A والفولات والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد. هذه المغذيات تدعم صحة الجسم بشكل عام.

2. مضاد للأكسدة: يحتوي البروكلي على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات والكاروتينويدات والفيتامين C والسيلينيوم، وهي تساهم في مكافحة الضرر الناتج عن الجذور الحرة وتقليل خطر الأمراض المزمنة.

3. دعم صحة القلب: تحتوي الألياف والمركبات النباتية الموجودة في البروكلي على خصائص مضادة للالتهابات وخفض مستويات الكولسترول، مما يمكن أن يساعد في تقليل خطر الأمراض القلبية.

4. تحسين صحة الجهاز الهضمي: البروكلي غني بالألياف الغذائية، وهي تحسن عملية الهضم وتعزز صحة الجهاز الهضمي عن طريق تعزيز حركة الأمعاء وتقليل مشاكل مثل الإمساك.

5. دعم صحة العيون: يحتوي البروكلي على مضادات أكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، وهي تساهم في الحفاظ على صحة العين وتقليل خطر بعض الأمراض العينية مثل الزرق.

6. تقوية الجهاز المناعي: يحتوي البروكلي على فيتامين C والمركبات الكيميائية النباتية التي تدعم وظيفة الجهاز المناعي وتساعد على مكافحة الالتهابات والأمراض.

7. دعم صحة العظام: يحتوي البروكلي على فيتامين K والكالسيوم والمغنيسيوم، وهي عناصر ضرورية لصحة العظام وتقويتها وتقليل خطر الإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام.

8. تعزيز الجهاز التنفسي: يحتوي البروكلي على مركبات تسمى جلوكوسينولات، والتي تعتبر مضادات للالتهابات وتساعد في تقليل خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفس العلوي مثل نزلات البرد والتهاب الحلق.

9. دعم صحة الجلد: البروكلي يحتوي على فيتامين C والبيتاكاروتين، وهما مغذيات هامة للبشرة. يساهم تناول البروكلي في تحسين مرونة الجلد وتجديد الخلايا وتقليل مشاكل البشرة مثل البثور والتجاعيد.

10. دعم صحة الدم: البروكلي غني بالحديد والفولات، وهما مكونات أساسية لإنتاج الدم ووظيفة الأوكسجين في الجسم. يمكن أن يساعد تناول البروكلي في الوقاية من نقص الحديد وتحسين مستويات الطاقة.

تذكر أنه للحصول على أقصى استفادة من البروكلي، يُفضل تناوله طازجًا أو مطبوخًا بطرق صحية مثل البخار أو الشواء أو الخبز.

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