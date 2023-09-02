بفستان كروشية قطعتين.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة من اليونان

خطفت النجمة هيفاء وهبي بإطلالتها في اليونان، وقد شاركت متابعها عبر حسابها الرسمي صور جديدة لها على متن باخرة Stars on Board، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي من اليونان

وظهرت هيفاء وهي ترتدي إطلالة كاملة من الكورشيه، وظهرت بتوب هاي استوميك باللون الأبيض بنصف كم، وجيب طويل هاي وسط من نفس خامة التوب، و قبعة كبيرة على رأسها.

وكانت إطلالة هيفاء وهبي من توقيع العلامة التجارية Pho Firenze.

وتركت هيفاء وهبي شعرها منشدلا عبر اكتافها بتسريحة أنسابية وناعمة، وهو ما ابرز من رقة إطلالتها.

واختارت هيفاء وهبي بعض اللمسات الناعمة من المكياج، والتي تعتمد على الالوان الرتابية، وقد أختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الكحل الاسود، والماسكرا، والآي لاينر.

وأكملت هيفاء وهبي إطلالتها ببعض الإكسسورات فأختارت قلادة باللون الذهبي مع ساعة يد بنفس اللون وساعة يد وقرطين باللون الذهبي، وخاتم الماظ كبير الحجم.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي