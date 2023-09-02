تجنبيها فورا.. منتجات مزيل المكياج خطر على البشرة الحساسة

عند اختيار مزيل المكياج للبشرة الحساسة، يجب تجنب بعض المكونات التي قد تسبب تهيجًا أو ردود فعل سلبية. إليك بعض المكونات التي ينصح بتجنبها وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. الكحول: يمكن أن يسبب الكحول القوي تهيجًا وجفافًا للبشرة الحساسة. قم بتجنب المزيلات التي تحتوي على الكحول الإيثيلي أو الكحول الإيزوبروبيل.

2. العطور الصناعية: العطور الصناعية قد تكون مهيجة للبشرة الحساسة. يفضل تجنب المزيلات التي تحتوي على عطور قوية أو مكونات عطرية إضافية.

3. الأصباغ الاصطناعية: بعض المزيلات قد تحتوي على أصباغ اصطناعية لإعطاءها لونًا أو مظهرًا معينًا. قد تسبب هذه الأصباغ تهيجًا للبشرة الحساسة. ابحث عن المزيلات التي تكون خالية من الأصباغ الاصطناعية.

4. البارابين: البارابينات هي مواد حافظة شائعة تستخدم في المنتجات التجميلية. قد تسبب البارابينات تهيجًا وتفاعلات سلبية للبشرة الحساسة. اختر المزيلات التي تكون خالية من البارابينات أو تحتوي على بديلات طبيعية للمواد الحافظة.

5. المواد القاسية: تجنب المزيلات التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية مثل السولفات والبنزويل بيروكسيد والفورمالديهايد، حيث يمكن أن تتسبب في تهيج البشرة الحساسة.

من الأفضل أن تبحث عن المزيلات التي تحتوي على مكونات طبيعية ولطيفة تم تصميمها خصيصًا للبشرة الحساسة. قراءة قائمة المكونات والتحقق من أنها خالية من المكونات المذكورة أعلاه ستساعد في الحفاظ على صحة وراحة بشرتك.