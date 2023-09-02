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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناول الشاي الأخضر وشاهد ماذا يحدث لجسمك

الشاي الأخضر
الشاي الأخضر

تناول الشاي الأخضر بالنعناع يوفر العديد من الفوائد الصحية، حيث يجمع بين فوائد الشاي الأخضر الغني بالمركبات النباتية المفيدة وفوائد النعناع العطري. إليك بعض الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها من تناول الشاي الأخضر بالنعناع وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

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فوائد الشاي الأخضر 

1. تحسين صحة الجهاز الهضمي: النعناع له تأثير مهدئ على الجهاز الهضمي ويمكن أن يساعد في تهدئة القولون العصبي وتخفيف الانتفاخ والغازات المعوية. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الشاي الأخضر في تحسين عملية الهضم وتخفيف مشاكل مثل الإمساك.

2. تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر: النعناع له تأثير مهدئ ومنعش على الجهاز العصبي، مما يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر والقلق وتحسين المزاج. الشاي الأخضر بذاته يحتوي على مركبات مهدئة مثل اللافونويدات والأمينو الطبيعية التي تعزز الاسترخاء وتعزز الصحة العقلية.

3. دعم صحة الجهاز المناعي: الشاي الأخضر والنعناع على حد سواء يحتويان على مركبات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات التي تقوي الجهاز المناعي وتحمي الجسم من الضرر الناتج عن الجذور الحرة. قد يساعد تناولهما في تعزيز المناعة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض.

4. تحسين صحة الجهاز القلبي: الشاي الأخضر يعتبر من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة والتي يمكن أن تقلل من خطر أمراض القلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم النعناع في تخفيض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

5. تحسين التركيز والذاكرة: الشاي الأخضر يحتوي على الكافيين بتركيز منخفض، مما يعزز اليقظة وتركيز العقل. كما أنه يحتوي على مركبات مفيدة مثل اللافونويدات والأمينو الطبيعية التي قد تعزز وظائف الذاكرة وتقوية الدماغ.

6. تنشيط الجهاز الهضمي: النعناع يعتبر محفزًا طبيعيًا للجهازالهضمي، حيث يمكن أن يساعد في تحفيز إفراز العصارات الهضمية وتحسين حركة الأمعاء.

هذه بعض الفوائد المحتملة لتناول الشاي الأخضر بالنعناع. ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن الفوائد المذكورة قد تختلف من شخص لآخر، وقد يكون لديك استجابة فردية مختلفة. قد يكون من الأفضل استشارة الطبيب قبل إدخال أي تغييرات كبيرة في نظامك الغذائي، خاصة إذا كنت تعاني من حالة صحية معينة أو تتناول أدوية معينة.

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