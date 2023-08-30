ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من شاي السماق ؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،الفوائد الصحية لشاي السماق .

غني بالعناصر الغذائية المهمة يُعد السماق غنياً بالعديد من العناصر الغذائية التي تم اكتشافها؛ كالألياف الغذائية، والدهون الصحية، وبعض الفيتامينات، إذ يحتوي على نسبة جيدة من الدهون الصحية، والتي تكون على شكل حمض الأوليك، وحمض اللينوليك، والتي تُساهم في تحسين صحة القلب، والجلد، كما أنّ محتواها من الألياف يحسن من صحة الجهاز الهضمي، ولكن يبقى محتواه من الفيتامينات قليل نسبياً، مثل؛ فيتامين ج (C)، وفيتامين ب1 (B1)، وفيتامين ب2 (B2)، وفيتامين ب6 (B6).



· غني بمضادات الأكسدة يحتوي السماق على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي تأتي من محتواه من المركبات الكيميائية، مثل: التانينات، والأنثوسيانين، والفلافونويد، وتُساهم في تقليل خطر تلف الخلايا، والتقليل من الإجهاد التأكسدي، كما قد يكون لها دور في تقليل فرص الإصابة بالأمراض التي تحدث بسبب الالتهابات.



· تعزيز توازن السكر في الدم إذ قد يكون للسماق دوراً في تحسين القدرة على التحكم بمستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني.



· التخفيف من آلام العضلات يُمكن أن يُساعد شرب شاي السماق مثلاً على التخفيف من الآلام التي تصيب العضلات بسبب التمارين الرياضية.