10 أطعمة تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.. أبرزها الشاي الأخضر

حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس يمكن تحقيقها من خلال تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة والمواد الغذائية المفيدة للبشرة.

كشف موقع هيلثي عن عشرة أطعمة تعزز صحة البشرة وتحميها من أضرار الشمس:

10 أطعمة تحمي البشرة من اضرار اشعة الشمس

البشرة

الطماطم: تحتوي على ليكوبين، وهو مركب مضاد للأكسدة يساعد في حماية البشرة من الأضرار الناتجة عن أشعة الشمس.

السبانخ: غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C وفيتامين E، وهما يساهمان في حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

الفواكه الحمضية: مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت، فهي مصدر غني بفيتامين C الذي يعزز إنتاج الكولاجين في الجلد ويساعد في حمايته من الأضرار الناتجة عن الشمس.

الأسماك الدهنية: مثل السلمون والتونة والسردين، فهي مصدر غني بأحماض أوميغا-3 الدهنية التي تحسن صحة الجلد وتقلل التهيج الناتج عن الشمس.

البطاطس الحلوة: تحتوي على بيتاكاروتين وفيتامين C، وهما يعززان صحة البشرة ويساعدان في تقوية الحاجز الواقي للبشرة.

الشاي الأخضر: يحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تحمي البشرة من الأضرار الناتجة عن الشمس وتقلل من التهاب الجلد.

الأفوكادو: يحتوي على فيتامين E والدهون الصحية التي تساعد في ترطيب البشرة وتحميها من الأضرار الشمسية.

البقوليات: مثل العدس والفاصوليا والحمص، فهي مصدر غني بالبروتينات والألياف والفيتامينات التي تحافظ على صحة البشرة وتعزز تجديدها.

المكسرات والبذور: مثل اللوز والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا، فهي مصدر غني بفيتامين E وأحماض أوميغا-3 الدهنية التي تحمي البشرة من الأضرار الناتجة عن الشمس.

الماء: شرب الماء بكميات كافية يساعد في ترطيب البشرة والحفاظ على صحتها ومرونتها.

تذكر أن تناول هذه الأطعمة لا يعوض الحاجة إلى استخدام واقي الشمس واتباع إجراءات الحماية الشمسية الأخرى، مثل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الذروة وارتداء الملابس الواقية واستخدام القبعات والنظارات الشمسية