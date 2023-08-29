عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

10 أطعمة تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.. أبرزها الشاي الأخضر

10 أطعمة تحمي البشرة
10 أطعمة تحمي البشرة من اضرار اشعة الشمس

حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس يمكن تحقيقها من خلال تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة والمواد الغذائية المفيدة للبشرة. 

كشف موقع هيلثي عن عشرة أطعمة تعزز صحة البشرة وتحميها من أضرار الشمس:

ربع مليون مشاهدة.. دوللي شاهين تتصدر تويتر بأغنيتها حوش الدلع

وزير الدفاع الأوكراني: خطة التعبئة العامة في البلاد لم يتم تنفيذها بعد

10 أطعمة تحمي البشرة من اضرار اشعة الشمس

البشرة

الطماطم: تحتوي على ليكوبين، وهو مركب مضاد للأكسدة يساعد في حماية البشرة من الأضرار الناتجة عن أشعة الشمس.

السبانخ: غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C وفيتامين E، وهما يساهمان في حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

الفواكه الحمضية: مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت، فهي مصدر غني بفيتامين C الذي يعزز إنتاج الكولاجين في الجلد ويساعد في حمايته من الأضرار الناتجة عن الشمس.

الأسماك الدهنية: مثل السلمون والتونة والسردين، فهي مصدر غني بأحماض أوميغا-3 الدهنية التي تحسن صحة الجلد وتقلل التهيج الناتج عن الشمس.

البطاطس الحلوة: تحتوي على بيتاكاروتين وفيتامين C، وهما يعززان صحة البشرة ويساعدان في تقوية الحاجز الواقي للبشرة.

الشاي الأخضر: يحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تحمي البشرة من الأضرار الناتجة عن الشمس وتقلل من التهاب الجلد.

الأفوكادو: يحتوي على فيتامين E والدهون الصحية التي تساعد في ترطيب البشرة وتحميها من الأضرار الشمسية.

البقوليات: مثل العدس والفاصوليا والحمص، فهي مصدر غني بالبروتينات والألياف والفيتامينات التي تحافظ على صحة البشرة وتعزز تجديدها.

المكسرات والبذور: مثل اللوز والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا، فهي مصدر غني بفيتامين E وأحماض أوميغا-3 الدهنية التي تحمي البشرة من الأضرار الناتجة عن الشمس.

الماء: شرب الماء بكميات كافية يساعد في ترطيب البشرة والحفاظ على صحتها ومرونتها.

تذكر أن تناول هذه الأطعمة لا يعوض الحاجة إلى استخدام واقي الشمس واتباع إجراءات الحماية الشمسية الأخرى، مثل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الذروة وارتداء الملابس الواقية واستخدام القبعات والنظارات الشمسية

أضرار أشعة الشمس الأطعمه صحة البشرة أطعمة تعزز صحة البشرة الطماطم الفواكه الحمضيه البطاطس الحلوة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

800 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب بعد البريكس وعيار 21 الآن مفاجأة

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

عماد البناني يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

أول رد من عماد البناني على رفض بعض جماهير الزمالك لتوليه الإدارة.. فيديو

موضوعات متعلقة

اغتنمها.. 4 أوقات لا ترد فيها دعوة يوم عرفة.. و17 كلمة تفتح الأبواب المغلقة

خير الدعاء يوم عرفة.. 4 أوقات لا ترد فيها دعوة ردد هذه الأدعية

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

دعاء يوم 7 ذي الحجة.. يرزقك السعادة وراحة البال ويحول حياتك لنعيم

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد.. وأفضل 100 دعاء مستجاب

تكبيرات عيد الأضحى 2023 .. الإفتاء توضح صيغتها ووقتها

رؤية هلال ذي الحجة .. دول تعلن العيد الخميس.. ومصر تتفق مع السعودية

ترشيحاتنا

متهم بمواقعة المريضات.. طبيب روض الفرج يكشف تفاصيل جرائمه مع 60 سيدة

فرصة ذهبية لطلاب الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

بسعر رخيص ومواصفات فائقة.. تعرف على أحدث هاتف من Nokia نوكيا

نساند الأندية المصرية.. «البناني» يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

عباس شراقي يكشف مفارقة غريبة في مفاوضات سد النهضة

أرخص سيارة تويوتا في مصر موديل 2023 .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أطعمة تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.. أبرزها الشاي الأخضر

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

فيديو

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ