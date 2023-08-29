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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ربع مليون مشاهدة.. دوللي شاهين تتصدر تويتر بأغنيتها حوش الدلع

دوللي شاهين
دوللي شاهين

تصدرت اسم الفنانة اللبنانية  دوللي شاهين ترند موقع  توتير أغنية "حوش الدلع" وحققت أغنية «حوش الدلع» نجاحا كبيرا منذ طرحها،  وذلك الذي وصلت نسبة مشاهدتها لـ 237 ألف، منذ طرحها عبر موقع «يوتيوب»، وأغنية «حوش الدلع»، من كلمات دوللي شاهين، وألحان وتوزيع أحمد عبد العزيز شريك النجاح في أغنية ننه هو، انتاج دوللي شاهين مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله. وأعربت دوللي شاهين عن بالغ سرورها وسعادتها بردود الأفعال عن الأغنية.

يذكر أن أحدث اعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية «حكاية بنت وأغنية حبيبتي يا امي وأغنية الملكة QUEEN »، التي طرحتها عبر حسابها الخاص بموقع يوتيوب. وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة.
اغنية حوش الدلع  هي اغنية تحكي قصة عن الست اللي مرتبطة بحد ما بيعملش اي حاجة في الدنيا ورامي الحمل كله عليها ومع كده مش عاجبه

كلمات اغنيه دوللي شاهين


فبتقله يا مستتني يا مهنيني حوش الدلع حوش 
يا مفرحني وحب ساقيني حوش الدلع حوش 
يا مضحكني يا مفسحني يا مغرقلي الدنيا فلوس

لسماع أغنية حوش الدلع أضغط علي الرابط التالي

دوللى شاهين حوش الدلع

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