أخبار المرأة.. أضرار التعرض لأشعة الشمس على العين.. نصائح لعلاج جفاف العين فى عمر الأربعين

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

التعرض للشمس بشكل مفرط ودون حماية مناسبة يمكن أن يتسبب في العديد من الأضرار على العين والبشرة. إليك بعض الأضرار الشائعة للتعرض للشمس:

يتساءل الكثير من الأشخاص عن إمكانية إرتداء العدسات اللاصقة آثناء السباحة فى المسابح النظيفة ؟

عندما يصل الشخص إلى عمر الأربعين، قد يشعر بزيادة في جفاف العين نظرًا لتغيرات طبيعية في العين وإنتاج الدموع.

قدم الدكتور طارق أو النصر استشارى العين ى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، بعض النصائح التي يمكن اتباعها لعلاج جفاف العين في هذا العمر.