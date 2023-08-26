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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أخبار المرأة.. أضرار التعرض لأشعة الشمس على العين.. نصائح لعلاج جفاف العين فى عمر الأربعين

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

أضرار التعرض لأشعة الشمس على العين

التعرض للشمس بشكل مفرط ودون حماية مناسبة يمكن أن يتسبب في العديد من الأضرار على العين والبشرة. إليك بعض الأضرار الشائعة للتعرض للشمس:

هل يمكنني استخدام العدسات اللاصقة أثناء السباحة ؟.. استشارى عيون يجيب

يتساءل الكثير من الأشخاص عن إمكانية إرتداء العدسات اللاصقة آثناء السباحة فى المسابح النظيفة ؟

نصائح لعلاج جفاف العين فى عمر الأربعين

عندما يصل الشخص إلى عمر الأربعين، قد يشعر بزيادة في جفاف العين نظرًا لتغيرات طبيعية في العين وإنتاج الدموع. 

قدم الدكتور طارق أو النصر استشارى العين ى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، بعض النصائح التي يمكن اتباعها لعلاج جفاف العين في هذا العمر.

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