عندما يصل الشخص إلى عمر الأربعين، قد يشعر بزيادة في جفاف العين نظرًا لتغيرات طبيعية في العين وإنتاج الدموع.

قدم الدكتور طارق أو النصر استشارى العين ى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، بعض النصائح التي يمكن اتباعها لعلاج جفاف العين في هذا العمر.

نصائح لعلاج جفاف العين فى عمر الأربعين

استخدام قطرات العين المرطبة: قطرات العين المرطبة تعمل على ترطيب العين وتخفيف الجفاف المؤقت. يُفضل استخدام قطرات تحتوي على مكونات تحاكي الدموع الطبيعية. يمكن استشارة الطبيب للحصول على نصيحة بشأن القطرات الأنسب.

تجنب العوامل المسببة للجفاف: حاول تجنب العوامل التي تسبب جفاف العين، مثل الهواء المكيف المباشر، والتدخين، والتعرض المطول للشاشات الرقمية. قم بترطيب الجو في المنزل أو مكتب العمل باستخدام مرطب الهواء.

تجنب العدسات اللاصقة: قد يكون من الأفضل تجنب استخدام العدسات اللاصقة أو تقليل وقت استخدامها إذا كنت تعاني من جفاف العين، يمكن استشارة الطبيب المختص لتقييم الوضع وتوفير بدائل مناسبة.

الإفاضة العينية: قم بممارسة الإفاضة العينية بشكل منتظم لتحفيز إفراز الدموع وتوزيعها بشكل أفضل على سطح العين. اغمض العينين برفق لبضع ثوانٍ ثم افتحهما وكرر هذه الحركة عدة مرات.

الحماية من العوامل البيئية: عند الخروج في الهواء الجاف أو الرياح القوية، ارتدي نظارة شمسية لحماية العين من العوامل البيئية الضارة وتقليل فقدان الرطوبة.

اتباع نظام غذائي صحي: تأكد من تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا-3، مثل السمك الدهني والمكسرات، فهي تساهم في صحة العين وتقليل الجفاف.

إذا استمرت مشكلة جفاف العين أو تفاقمت الأعراض، يُنصح بزيارة طبيب العيون للتشخيص الدقيق وتوجيهات العلاج المناسبة.