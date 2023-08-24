أهمها التخلص من الهالات.. 10 خطوات للحصول على عين واسعة بالمكياج

تود جميع الفتيات والسيدات أن يظهرن دائما بإطلالة جذابة وجميلة ومن أبرز علامات الجمال للمرأة هي العين الواسعة فكيف تحصل السيدات عليها ببعض حيل المكياج.

كشفت خبيرة التجميل رشا عباس لـ “صدى البلد” عن 10 خطوات للحصول على عين واسعة باستخدام المكياج، بما في ذلك طريقة التخلص من الهالات السوداء:

10 خطوات للحصول على عين واسعة بالمكياج

ترطيب البشرة: قبل وضع المكياج، تأكدي من ترطيب بشرتك بكريم مرطب مناسب، حتى تكون البشرة نضرة ومنتعشة.

استخدام كريم الأساس: استخدم كريم الأساس المناسب للبشرة لتوحيد لونها وإخفاء العيوب.

تطبيق الكونسيلر: استخدم كونسيلر بشكل دقيق لتغطية الهالات السوداء تحت العينين. اختار كونسيلر بلون قريب من لون بشرتك وامزجيه جيدًا للحصول على نتيجة طبيعية.

استخدام ظل العيون الفاتح: قومي بوضع ظل عيون فاتح اللون على الجفن العلوي، وذلك لتوسيع مظهر العين وجعلها تبدو أكبر.

تطبيق ظل العيون الداكن: قومي بوضع ظل عيون بلون داكن في الزاوية الخارجية للجفن العلوي والخارجية للجفن السفلي، ثم قومي بمزجه جيدًا. هذا يساعد على إعطاء العينين عمقًا وتعزيز التأثير الواسع.

استخدام الكحل أو الآيلاينر: قومي برسم خط رفيع باستخدام الكحل أو الآيلاينر على الجفن العلوي، مع رفع الخط قليلاً في الزاوية الخارجية للعين لإبراز شكل العين.

تمشيط الرموش: استخدم فرشاة الماسكارا لتمشيط الرموش العلوية والسفلية، وذلك لإعطاء العين مظهرًا أكثر وضوحًا واتساعًا.

استخدام الماسكارا: قومي بوضع عدة طبقات من الماسكارا على الرموش العلوية لإطالتها وإضفاء حجم عليها. هذا يساعد أيضًا في إبراز العيون وجعلها تبدو أكبر.

تطبيق الهايلايتر: وضع بعض الهايلايتر على زاوية العين الداخلية وتحت الحاجب لإضاءة العين وجعلها تبدو أكثر وضوحًا.

تصفيف الحواجب: قومي بتصفيف وتحديد الحواجب بلطف باستخدام قلم حواجب أو بودرة حواجب. حواجب مرتبة ومحددة بشكل جيد تساعد ععلى إبراز العين وجعلها تبدو أكبر وأكثر وضوحًا.

تذكري أن هذه الخطوات هي إرشادات عامة، ويمكنك تعديلها وفقًا لتفضيلاتك الشخصية وشكل عينيك. كما ينصح بممارسة وتجربة مختلف الأساليب والتقنيات للوصول إلى المظهر الذي يناسبك بشكل أفضل.