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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مسابقة الطالب المثالي بآداب عين شمس.. صور

مسابقة الطالب المثالي
مسابقة الطالب المثالي

عقدت اللجنة الاجتماعية باتحاد الطلاب بكلية الآداب جامعة عين شمس مسابقة الطالب المثالي  بمشاركة ٣٥ طالبا من الأقسام المختلفة من جميع  الفرق والمستويات الدراسية، وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة  حنان كامل عميدة الكلية، وإشراف الدكتور  محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنفيذ سوها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب، وممدوح عبدالحميد رئيس القسم الاجتماعى بإدارة رعاية الشباب ، والطالب حلمى احمد رئيس اتحاد طلاب الكلية والطالبة ولاء تيسير نائبة رئيس الاتحاد،  والطالب على عزت أمين اللجنة الاجتماعية والطالبة أسماء بيومي الأمينة المساعدة للجنة .

 

تهدف المسابقة إلى اختيار الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الكلية في المركز الأول والثاني والثالث وذلك لتحقيق التنافس المحمود بين الطلاب . اعتمدت المسابقة على تقييم الطلاب من حيث التقدير ، اتقان اللغة العربية والانجليزية ، الثقافة والمعلومات العامة ، ممارسة الأنشطة المختلفة ، وحسن المظهر .

وأشادت الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية بحرص الطلاب على التفوق العلمي بجانب المشاركة في الأنشطة المختلفة التى تقدمها الكلية من خلال إدارة رعاية الشباب الأمر الذى يسهم في التحفيز على الاطلاع وإثراء الثقافة العامة لدى الطلاب ، كما أعلنت لجنة التحكيم في نهاية المسابقة عن أسماء الفائزين، فقد حصلت على المركز الأول الطالبة سماء علاء عناني ، وحصلت الطالبة مريم احمد عبدالسلام على المركز الثاني ، أما المركز الثالث ، فقد حصلت عليه الطالبة شهد محمد محمد وحصلت على الثالث مكرر الطالبة ماريا شوقي نعيم  .

 

 وتكونت لجنة  التحكيم الموقرة برئاسة  ا.د حنان كامل عميدة الكلية ، وعضوية كل من ا.د محمد ابراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، ا.د محمد سمير الخطيب أستاذ الدراما والنقد المسرحي، ا.د . احمد صلاح أستاذ اللغة العبرية بالكلية  .

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كلية الآداب جامعة عين شمس مسابقة الطالب المثالي اللجنة الاجتماعية اتحاد الطلاب بكلية الآداب

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