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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات تظهر على العين تشير إلى الإصابة بمرض السكري.. احذرها

علامات في العين تكشف
علامات في العين تكشف عن الإصابة بمرض السكري

يعتبر مرض السكري من الامراض المزمنة، والتي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم الجلوكوز. 

 

علامات في العين تكشف عن الإصابة بمرض السكري

 

ويعتبر الجلوكوز هو مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة. كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.

 

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ويمكن لبعض الاعراض التي تظهر على العين أن تشير إلى الإصابة بمرض السكري، ومن بينها الدمامل في العين من علامات ارتفاع نسبة السكر في الدم.

 

علامات في العين تكشف عن الإصابة بمرض السكري

 

وتظهر الدمامل في العين بسبب عدوى بكتيرية وهي عبارة عن "نتوء أحمر رقيق على حافة الجفن"، وفقا لما جاء في موقع “ويب ميد” الطبي.

وبالنسبة للأشخاص المصابون بمرض السكري معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بدمل الجفن، وقد تشمل أعراض الدمل ما يلي:

_ تورم أو احمرار في الجفن.

_ الشعور بوجود شيء ما في عينيك.

_ الانزعاج من الضوء الساطع.

_ تمزق وتقشر العين.

السكري مرض السكري الجلوكوز العين الدمامل

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