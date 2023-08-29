وزير الدفاع الأوكراني: خطة التعبئة العامة في البلاد لم يتم تنفيذها بعد

قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، إن خطة التعبئة في أوكرانيا لم يتم تنفيذها بعد، مما يعني أنه لا توجد حاجة حاليًا لتحديثها.

وفي وقت سابق، قالت وسائل الإعلام الأوكرانية إنه بسبب الخسائر الفادحة في ساحة المعركة، يمكن أن تعلن أوكرانيا عن خطة تعبئة جديدة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى مضاعفة الجهود التي تبذلها مكاتب التجنيد العسكري، ويمكن أن يدفع الحكومة إلى خفض سن التجنيد.

وقال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، في وقت سابق، إن التعبئة المستمرة في البلاد ليست ضمن المقاييس المعتمدة.

وأضاف دانيلوف: "أستطيع أن أقول إن خطة التعبئة التي وافق عليها البرلمان الأوكراني لم يتم تنفيذها بعد، وهذا يعني أننا لسنا بحاجة اليوم للإعلان عن تعبئة جديدة لزيادة أعداد الجنود.

وقد أعلنت أوكرانيا في وقت سابق التعبئة العامة ومددتها مرارا وتكرارا، وتبذل سلطات كييف كل ما في وسعها لمنع الرجال في سن التجنيد من التهرب من الخدمة، ويمنعون على وجه الخصوص من السفر إلى الخارج، وتصدر الاستدعاءات في مؤسسات الدولة وفي المقاهي وفي الشارع وفي أي مكان مزدحم.

ووفقا لوسائل الإعلام الأوكرانية، فإن عددا كبيرا من الرجال لا يغادرون منازلهم حرفيا لعدة أشهر لتجنب إرسالهم إلى منطقة القتال.