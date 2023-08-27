عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يكشف عن خطر كبير يواجه الجيش الأوكراني

صدى البلد

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن كييف تواجه نقصا في الأسلحة والذخيرة المنتجة في أوكرانيا.

 قال زيلينسكي، اليوم  إنه لا يريد نقل المعارك إلى العمق الروسي.

وأكد زيلينسكي، أن أوكرانيا مستعدة للقتال لفترة طويلة دون خسائر. 

و قال حاكم مقاطعة دونيتسك، دينيس بوشيلين، اليوم الأحد، إن قوات الجيش الأوكراني قصف المدينة بـ 3 قذائف عنقودية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن مركز المراقبة والتنسيق المشترك بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا في دونيتسك، أن القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك أيضا بالذخائر العنقودية.

الجيش الأوكراني الذخائر العنقودية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الأوكرانية جرائم الحرب دينيس بوشيلين أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي مقاطعة دونيتسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

إعلامي شهير يكشف سبب الإطاحة بـ حسن موسى من لجنة إدارة الزمالك

“دجاجة تبيض ذهبا”| بالأرقام.. ربع مليار جنيه تدخل خزينة المقاولون العرب من وراء محمد صلاح

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

سد الفجوة في محصولين غذائيين.. السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

كان عايز يتجوز عليا| سيدة تقطع عضوا حساسا لزوجها.. تفاصيل مثيرة لجريمة ببني سويف

تعليق عاجل من إثيوبيا عقب استئناف مفاوضات سد النهضة

ترشيحاتنا

خلاف ثلاثي الأبعاد وتصريحات صادمة| ماذا حدث بين نيللي كريم ومحمد رمضان وجمال العدل؟

الأرصاد السعودية تحذر 3 مناطق من طقس الغد

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

أفضل هاتف من سامسونج لمحدودي الدخل.. بمواصفات جبارة

القصة انتهت.. تعليق مثير من كلوب عن إمكانية رحيل صلاح لاتحاد جدة

بشرى سارة من منتجي الدواجن للمواطنين بشأن ثبات الأسعار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية؟

فوائد خارقة لتناول حبوب الكزبرة | تعرف عليها

حلوة أوي وناسها أحلى| لماذا غازلت هيفاء وهبي أهالي كفر الشيخ ؟

طريقة عمل كيك جوز الهند بالكراميل

فيديو

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

سيول وأمطار غزيرة| الشتاء القادم مختلف بسبب ظاهرة النينو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

وحيدة أهلها.. نايا حنا ابنة الـ7 سنوات ماتت برصاصة وأبكت اللبنانيين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ