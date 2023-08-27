زيلينسكي يكشف عن خطر كبير يواجه الجيش الأوكراني

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن كييف تواجه نقصا في الأسلحة والذخيرة المنتجة في أوكرانيا.

قال زيلينسكي، اليوم إنه لا يريد نقل المعارك إلى العمق الروسي.

وأكد زيلينسكي، أن أوكرانيا مستعدة للقتال لفترة طويلة دون خسائر.

و قال حاكم مقاطعة دونيتسك، دينيس بوشيلين، اليوم الأحد، إن قوات الجيش الأوكراني قصف المدينة بـ 3 قذائف عنقودية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن مركز المراقبة والتنسيق المشترك بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا في دونيتسك، أن القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك أيضا بالذخائر العنقودية.