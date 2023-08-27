قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، لم يستجب لتوصيات البنتاجون بتركيز القوات في اتجاه واحد.

وحسب “نيويورك تايمز، اقترح الجيش الأمريكي مثل هذه الاستراتيجية، على أمل أن تساعد في اختراق خط الدفاع الروسي، ولكن بدلا من ذلك، حاولت القيادة الأوكرانية تقسيم القوات والمعدات بالتساوي في الاتجاهين الجنوبي والشرقي، ولا سيما في كوبيانسكي.

وقال سيرسكي: "في مثل هذه الظروف، يجب علينا اتخاذ جميع الإجراءات على الفور لتعزيز دفاعاتنا على الحدود والتقدم حيثما أمكن ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “أفتنبوستن”، أنه مع انتهاء الهجوم المضاد الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية في الصيف، قام الجنود الأوكرانيون بتقييمه بشكل متشائم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكثير من الناس يطلقون على المواجهة في قطاعات معينة من الجبهة اسم "فيتنام الأوكرانية".

وروي الجنود الأوكرانيون للصحيفة، عن رائحة الجثة التي لا تطاق في ساحة المعركة لدرجة أن "الجنود ذوي الخبرة أصيبوا بالجنون".

وقال قائد بالجيش الأوكراني للصحيفة: "ليس هناك ما هو أسوأ... هذا جحيم علي الأرض”.