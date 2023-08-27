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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا يريد السلطة.. بيان عاجل من زيلينسكي بشأن إجراء انتخابات في أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه لا يتشبث بالسلطة، ويرغب في إجراء انتخابات في أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي، أنه خلال فترة الأحكام العرفية، لا يمكن القيام بذلك بموجب القانون، ولكن يمكن إجراء الانتخابات؛ إذا اعتمد البرلمان التعديلات المناسبة، وخصص الغرب الأموال لذلك.

وقال الرئيس الأوكراني: “لا أود أن أتخيل أننا سنعيش بدون انتخابات لمدة ثلاث أو خمس أو سبع سنوات. لا أريد الموقف من السلطة الذي يحمله. أنا لا أتمسك بأي شيء”، مؤكدا "أود إجراء انتخابات".

وتم تطبيق الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي يوليو من هذا العام، مددها البرلمان الأوكراني حتى 15 نوفمبر.

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وفي الوقت نفسه، كان من المقرر إجراء انتخابات البرلمان الأوكراني في نهاية شهر أكتوبر، ولكن بسبب الوضع الحالي، تم إلغاؤها.

زيلينسكي أوكرانيا الأحكام العرفية البرلمان الأوكرانى

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