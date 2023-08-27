الاستسلام دون قتال.. زيلينسكي يواجه كارثة بسبب هجوم ضخم للجيش الروسي

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، اليوم الأحد، إن قوات الجيش الأوكراني لن تقاتل من أجل خاركيف وستغادر المدينة في حالة وقوع هجوم من قبل القوات الروسية.

وقال: "لا أعتقد أن الأوكرانيين سيحولون خاركيف إلى قلعة صعبة السقوط… سيتم الاستسلام دون قتال".

وأوضح أنه “عندما يسقط خط الدفاع الأوكراني، فسوف يتراجعون على الفور إلى الجانب الآخر من نهر دنيبرو، ولن تحاول قوات الجيش الأوكراني الدفاع عن المدينة”.

وأضاف ريتر أنه على خلفية الخسائر الحالية لـ الجيش الأوكراني خلال الهجوم المضاد، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو انهيار القوات المسلحة الأوكرانية حتى قبل اقتراب روسيا من خاركيف.