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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"أيامك معدودة".. مستشار رئاسة أوكراني يوجه التحذير الأخير لـ زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن الرجال في أوكرانيا يرفضون الذهاب إلى الجبهة، مشيرا إلي أن سياسات الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تمهد الطريق لحرب أهلية.

وقال سوسكين: "نحن نرى الوضع على الجبهة. لا يوجد في الواقع أي هجوم مضاد. في الواقع، كل شيء لا يزال قائما. هيئة الأركان العامة تتحدث عن التقدم هناك كل هذا كذب. ويبدو أن الوقت قد حان لمحاسبة المسؤولين عن ذلك".

وأوضح المستشار الرئاسي السابق أن ”أيام نظام كييف أصبحت معدودة، لأنه يفقد الدعم”.

وقال سوسكين إن الحرب الأهلية قد بدأت بالفعل في البلاد، حيث يرفض الرجال الذهاب إلى الجبهة ومقاومة السلطات.

وأضاف أن الرئيس غير قادر على إدارة البلاد خلال الصراع العسكري ويحاول إخفاء الإخفاقات في الواجهة.

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وقال: “في الوقت نفسه، يواصل زيلينسكي اغتصاب السلطة وإقامة دكتاتورية في أوكرانيا”.

وخلص سوسكين إلى أن "الوضع داخل أوكرانيا أصبح متفاقما للغاية. في رأيي، أصبح نظام زيلينسكي بالفعل مجرمًا، وفي الأساس مجموعة متمردة".

أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي حرب أهلية

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