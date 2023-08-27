تدمرها بلا رحمة.. مرشح رئاسي أمريكي يفضح سياسة واشنطن تجاه أوكرانيا

كتب المرشح الرئاسي الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، اليوم الأحد، إن واشنطن تساهم في تدمير أوكرانيا عن طريق إرسال الذخائر العنقودية إلى الجيش الأوكراني.

وكتب روبرت كينيدي جونيور، عبر منصة “إكس”، "دمروا أوكرانيا لإنقاذها. مقالة واقعية عن الذخائر العنقودية… كرئيس، أنني سأضع حداً لهذه السياسة المتهورة واللاإنسانية".

جاءت تصريحات المرشح الرئاسي الأمريكي، تعليقا على مقال الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية ماريا زاخاروفا لصحيفة ”كومسومولسكايا برافدا”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الذخائر العنقودية تحول أوكرانيا إلى "أرض غير صالحة للسكن" ويمكن أن تضر بالدول المجاورة لاحقا.