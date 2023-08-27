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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم روسي عنيف على أوكرانيا .. موسكو تعلن ضرب مطار في كييف

هجوم روسي عنيف على
هجوم روسي عنيف على أوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن ضربة قوية ناجحة نفذتها قواتها بأوكرانيا مستهدفة مطار في العاصمة كييف.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، ذكرتت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "شنت القوات المسلحة الروسية في الليل ضربة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو، استهدفت مطارا في منطقة بينتشوكي في مقاطعة كييف".

وشدد التقرير على أن الضربة حققت هدفها وأصابت كل المواقع المستهدفة.

كما أشارت الوزارة، في بيانها، إلى إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سو-25 ومروحية مي-8 واعتراض 9 صواريخ لراجمات هيمارس وتدمير 30 طائرة مسيرة بمناطق متفرقة.

وأضافت أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 785 جنديا خلال اليوم الماضي.

وأوضحت أنه تم "صد 5 هجمات للعدو في منطقتي أوسبينوفكا ورابوتين على محور زابورويجيا، وشملت الخسائر الأوكرانية على هذا المحور ما يصل إلى 200 جندي إضافة إلى مدافع ذاتية الحركة بولندية وألمانية الصنع

و"علاوة على ذلك فقد تم صد 11 هجمة أوكرانية على محور كوبيانسك، والقضاء على ما يصل إلى 120 عسكريا ودبابة معادية هناك. كما تم أيضا صد هجومين للقوات المسلحة في منطقتي بيرفومايسكي ونيفيلسكوي على محور دونيتسك، وخسر العدو هناك ما يصل إلى 240 جنديا".

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