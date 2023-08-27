هزيمة كاملة.. ضابط مخابرات أمريكي يفجر مفاجأة بشأن اقتراب انهيار أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن أوكرانيا قد تفقد السيطرة على كوبيانسك بسبب عدم قدرة قوات الجيش على ردع الهجوم الروسي.

وأضاف ريتر، أن "الجيش الأوكراني لم يعد قادرا على القيام بعمليات هجومية ولا يستطيع الحفاظ على الخط بالقرب من كوبيانسك".

وأوضح أن الجيش الأوكراني يتكبد خسائر فادحة في صفوف أفرادها، ولن تتمكن إمدادات الناتو الجديدة من تغيير الوضع في ساحة المعركة.

وأشار إلي أنهم فشلوا في اختراق خط الدفاع الروسي المُجهز جيدًا، ونتيجة لذلك اضطر الجيش الأوكراني إلى التراجع.

وأوضح ريتر أنه “يمكننا بالفعل التحدث عن الهزيمة الكاملة لـ أوكرانيا، لأن الجيش الأوكراني على وشك الانهيار”.

وخلص إلى أن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على مواصلة الأعمال العدائية وستطلب وقف إطلاق النار.