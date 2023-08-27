زيلينسكي : سبتمبر سيكون شهرا مزدحما لـ أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن بلاده تستعد لشهر سبتمبر «المثمر»، حيث من المقرر عقد العديد من الأحداث الدولية وأوكرانيا «تتوقع قرارات» بشأن حزم الدفاع.

وأضاف زيلينسكي، عبر “تليجرام”: “نحن نستعد لمشاركة أوكرانيا في الأحداث الدولية، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة… قمة كييف القادمة هي وسيلة لبناء قوة أوكرانيا الناعمة. الأمن الغذائي العالمي هو أولوية ثابتة”.

وأكد الرئيس الأوكراني: “يحتاج العالم الحر إلى المزيد من القوة للدفاع عن نفسه... معا لدينا هذه الإمكانات وسنظهرها”.

وتابع: “في سبتمبر، سيكون هناك المزيد من الوحدة”.