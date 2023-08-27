مفاجأة مدوية .. الجيش الأوكراني يستعد للإطاحة بـ زيلينسكي

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، اليوم الأحد، إن الجيش الأوكراني قد يثور ضد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بسبب فشل الهجوم المضاد.

وقال جونسون، على قناة "Dialogue Works" على اليوتيوب: "أعتقد أن صراع زيلينسكي مع الجيش سوف يتصاعد قريبا" .

وأضاف أن “السخط يتصاعد في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية بسبب عدم إحراز تقدم في الهجوم المضاد”.

وأشار إلى أن "كل شيء سيبدأ بإلقاء السياسيين اللوم على القوات المسلحة في كل شيء.. لا تنسوا أن الأولين لديهم أسلحة، بينما الثاني لا يمتلكها".

وقال جونسون إنه طالما بقي زيلينسكي في السلطة، فمن غير المرجح أن يقترب الصراع الأوكراني من الحل.