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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يعلن جاهزية جيشه للحرب لفترة طويلة

صدى البلد

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه لا يريد نقل المعارك إلى العمق الروسي.

 وأكد زيلينسكي، أن أوكرانيا مستعدة للقتال لفترة طويلة دون خسائر. 

ومنذ وقت قليل، قال حاكم مقاطعة دونيتسك، دينيس بوشيلين، اليوم الأحد، إن قوات الجيش الأوكراني قصف المدينة بـ 3 قذائف عنقودية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن مركز المراقبة والتنسيق المشترك بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا في دونيتسك، أن القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك أيضا بالذخائر العنقودية.

ووفقا لبيان أصدره المركز، فإن الجيش الأوكراني أطلق 4 قذائف مدفعية من عيار 155 مم على منطقة دونيتسك. 

وأوضح البيان، أن مجموعة القذائف التي تم إطلاقها من المدفعية الأوكرانية خلال اليوم الخميس على دونيتسك بلغ 18 قذيفة. 

وفي 1 أغسطس الحالي، قال رئيس إدارة مدينة ماكييفكا، فلاديسلاف كليوشاروف، إن القوات الأوكرانية استخدمت الذخائر العنقودية لضرب حافلتين بين مدينتي ميكيفكا وياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

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