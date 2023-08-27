طريق مسدود .. أوكرانيا تقر بفشل خطير في الحرب ضد روسيا

قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن القوات المسلحة الأوكرانية لم تكن قادرة على مقاومة تقدم القوات الروسية.

وقال سوسكين: "لا يوجد حقًا هجوم مضاد. انظر إلى خط المواجهة بأكمله، على العكس من ذلك، هناك تهديد كبير بخسارة كوبيانسك وخاركيف، نفس الشيء يحدث في مارينكا، ليمان، أفديفكا وما إلى ذلك".

وأضاف أن “هناك الآن طريق مسدود بالنسبة لكييف على الجبهة، وتبين أن خط الدفاع الروسي لا يمكن اختراقه، ولا تستطيع القوات المسلحة الأوكرانية فعل أي شيء على خط المواجهة”.

وأوضح سوسكين، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال محاولة الهجوم.

ولفت إلي أن الحل الأفضل في هذه الحالة هو بدء المفاوضات مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار.