عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طريق مسدود .. أوكرانيا تقر بفشل خطير في الحرب ضد روسيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن القوات المسلحة الأوكرانية لم تكن قادرة على مقاومة تقدم القوات الروسية.

وقال سوسكين: "لا يوجد حقًا هجوم مضاد. انظر إلى خط المواجهة بأكمله، على العكس من ذلك، هناك تهديد كبير بخسارة كوبيانسك وخاركيف، نفس الشيء يحدث في مارينكا، ليمان، أفديفكا وما إلى ذلك".

وأضاف أن “هناك الآن طريق مسدود بالنسبة لكييف على الجبهة، وتبين أن خط الدفاع الروسي لا يمكن اختراقه، ولا تستطيع القوات المسلحة الأوكرانية فعل أي شيء على خط المواجهة”.

وأوضح سوسكين، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال محاولة الهجوم.

معدات محترقة وجثث جنود متفحمة في أوكرانيا.. ورئيس الشيشان: هذه نهايتكم

مخاوف في أمريكا.. دول جديدة تستعد لشن هجوم كبير على أوكرانيا

ولفت إلي أن الحل الأفضل في هذه الحالة هو بدء المفاوضات مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار.

القوات المسلحة الأوكرانية القوات الروسية روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

إعلامي شهير يكشف سبب الإطاحة بـ حسن موسى من لجنة إدارة الزمالك

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

كان عايز يتجوز عليا| سيدة تقطع عضوا حساسا لزوجها.. تفاصيل مثيرة لجريمة ببني سويف

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

تعليق عاجل من إثيوبيا عقب استئناف مفاوضات سد النهضة

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

موضوعات متعلقة

الكشف عن مفاجأة حول اعتماد أمريكا وأوروبا على روسيا

انهيار كامل.. أقوى ألوية الجيش الأوكراني يتكبد خسائر فادحة

تدمير المنازل.. ذعر في إسطنبول بسبب زلزال عنيف منتظر

المستشار الألماني يواجه فضيحة تهدد بإنهاء مسيرته المهنية

مفاجأة .. مذيع أمريكي شهير يطلب إجراء مقابلة مع بوتين

معدات محترقة وجثث جنود متفحمة في أوكرانيا.. ورئيس الشيشان: هذه نهايتكم

مخاوف في أمريكا.. دول جديدة تستعد لشن هجوم كبير على أوكرانيا

السعودية .. قرار عاجل من التعليم بشأن العاملين في المدارس

ترشيحاتنا

خلال 10 أيام .. إجراءات جديدة محفزة ومشجعة للمستثمرين |تفاصيل

الطب الوقائي يوجه رسالة للمواطنين بشأن حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا

لأول مرة.. عاصمة أوروبية تحظر استخدام الدراجات الكهربائية

شوف مصلحتك.. المقاولون العرب يفجر مفاجأة حال انتقال صلاح إلى اتحاد جدة

دعاء تيسير الولادة.. صيغ وأوراد من القرآن والسنة احرصي عليها

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لتناول حبوب الكزبرة | تعرف عليها

حلوة أوي وناسها أحلى| لماذا غازلت هيفاء وهبي أهالي كفر الشيخ ؟

طريقة عمل كيك جوز الهند بالكراميل

مش بسبب البخل.. حكاية فتاة ثرية تثير الجدل بأرتدائها ملابس مستعملة

فيديو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

وحيدة أهلها.. نايا حنا ابنة الـ7 سنوات ماتت برصاصة وأبكت اللبنانيين «فيديوجراف»

هبدأ حياة جديدة.. نجم «X فاكتور» يكشف عن نيته اعتزال الغناء |فيديوجراف

مصر وتمويلات صندوق النقد|هل تنهي البريكس تلك العلاقة؟ الإجابة في هذا التقرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ