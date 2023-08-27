مخاوف في أمريكا.. دول جديدة تستعد لشن هجوم كبير على أوكرانيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، اليوم الأحد، إن بولندا وليتوانيا يمكنهما غزو غرب أوكرانيا دون تنسيق تحركاتهما مع حلف الناتو.

وأضاف ماكجريجور: "أسوأ ما في الأمر، هو أن هناك الآن تأكيدات بأن البولنديين والليتوانيين مهتمون بالتدخل الذي يزعمون أنهم سينفذونه بمفردهما، متجاوزان الناتو".

وأوضح أن “مثل هذه الخطط من قبل وارسو وفيلنيوس، خطيرة للغاية”، موضحا أنهم “تحت أي ظرف من الظروف، تظلان عضوتين في حلف الناتو، وسيتم اعتبار عمليتهما بمثابة أعمال كتلة عسكرية”.

وأضاف ماكجريجور: "إذا دخلا أراضي غرب أوكرانيا، فسيتم اعتبارهما قوات تابعة لحلف الناتو".

وحذر المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، من أنه “إذا قرر الحلفاء الأوروبيون اتخاذ مثل هذه الخطوة؛ فسيجدون أنفسهم حتماً متورطين في اشتباك مباشر مع القوات الروسية”.