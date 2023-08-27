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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تغيير الاستراتيجية.. جنرالات حلف الناتو يتدخلون لإنقاذ أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، نقلاً عن مصادر، أن جنرالات حلف الناتو قد يقنعون أوكرانيا بتغيير استراتيجيتها بسبب بطء الهجوم المضاد.

وحسب “الجارديان”، التقى كبار أعضاء قيادة التحالف الأسبوع الماضي، بمن فيهم قائد القوات الأمريكية في أوروبا، الجنرال كريستوفر كافولي والأدميرال البريطاني السير أنتوني راداكين، مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني في الحدود البولندية الأوكرانية.

أوضحت أن "الغرض من الاجتماع الذي استمر خمس ساعات كان المساعدة في إعادة ضبط الاستراتيجية العسكرية لأوكرانيا”.

وأضافت: “كان موضوع المناقشة الرئيسي هو الإجراءات التي يمكن أن تساعد في التقدم المتوقف في الهجوم المضاد لأوكرانيا... والخطط القتالية لفصل الشتاء المقبل، واستراتيجية هجومية طويلة المدى”.

ولفتت “الجارديان” الانتباه أن هذه المناقشات غيرت خطط أوكرانيا.

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وحسب الصحيفة، قال أحد المصادر: "يمكنك أن ترى أن أوكرانيا تركز على جبهة زابوريجيا”.

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