قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، إن محاولات الجيش الأوكراني للمضي قدمًا في اتجاه كليشيفسكي تفشل في كل مرة بسبب المدفعية الروسية.

وكتب قديروف، عبر “تليجرام”، "مرة أخرى نعود إلى تقارير الخطوط الأمامية من اتجاه كليشيفسكي… تظل تكتيكات القوات المسلحة الأوكرانية كما هي، ما زالوا يحاولون التقدم على مسافة قصيرة.. لكنهم لا يحققون لهم النجاح بفضل مدفعيتنا".

ونشر رئيس الشيشان، لقطات قال إنها تظهر معدات ثقيلة محترقة وجثث جنود أوكران أثناء محاولتهم التقدم هذا الصباح.

وأضاف: “تم إحباط المحاولة من قبل قوات “أخمات” الخاصة مع جنود اللواء الرابع من فيلق الجيش بقيادة الجنرال المقاتل أبتي علاء الدينوف”.

وأوضح رئيس الشيشان: "هذه هي النهاية المنطقية التي تنتظر أولئك الذين قرروا النضال من أجل القيم الغربية… لقد اختاروا هذه النتيجة لأنفسهم، على الرغم من أننا نمنحهم فرصة لإنقاذ حياتهم".