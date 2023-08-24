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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصرفت بغباء.. الدوما الروسي ينتقد فرض عقوبات أمريكية على والدة رئيس الشيشان

رئيس الشيشان
رئيس الشيشان

قال نائب مجلس الدوما الروسي، آدم ديليمخانوف، إن السلطات الأمريكية تصرفت بغباء من خلال إضافة والدة رئيس الشيشان، رمضان قديروف، أيماني قديروف إلى قائمة العقوبات.

وكتب ديليمخانوف في قناته على “تليجرام”: "بالطبع، لقد عرفنا منذ فترة طويلة أن الصحة العقلية للسياسيين الأمريكيين موضع تساؤل كبير. ومع ذلك، فإن هذه الخدعة الغبية والحمقاء التالية تجعلنا بالفعل قلقين".

ووفقا له، تحت قيادة أيماني قديروفا، تلقى الناس في العديد من البلدان المساعدة في شكل غذاء وأدوية وملابس وغير ذلك الكثير. بالإضافة إلى ذلك، تقوم ببناء وترميم المساجد حول العالم.

أمريكا تفرض عقوبات على والدة رئيس الشيشان رمضان قديروف

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وأضاف: "لذا فإن تصرفات الولايات المتحدة هي تأكيد آخر لسياستها القذرة.. إن هؤلاء المنافقين والأشخاص غير البشر المرضى حقًا لم يعودوا يعرفون كيف يضايقوننا ويؤذوننا، لكن محاولاتهم الخرقاء والمحمومة تجعلنا نبتسم ونقنع مرة أخرى وأضاف أننا نسير على الطريق الصحيح.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على والدة رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف.

بإضافة إلى ذلك، أدرجت الولايات المتحدة 11 فردا والمركز الدولي للأطفال "آرتيك" في قائمة العقوبات المفروضة على روسيا.

قديروف رئيس الشيشان الدوما الروسي

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