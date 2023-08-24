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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تفرض عقوبات على والدة رئيس الشيشان رمضان قديروف

رئيس الشيشان رمضان
رئيس الشيشان رمضان قديروف

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على والدة رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف.

بإضافة إلى ذلك، أدرجت الولايات المتحدة 11 فردا والمركز الدولي للأطفال "آرتيك" في قائمة العقوبات المفروضة على روسيا.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، رفضه المفاوضات مع أوكرانيا، معتبرا أن روسيا ليست بحاجة لذلك بعد الانتصارات التي تحققها سياسيا وعسكريا كما تكيف اقتصادها ونما.

وقال قديروف: "المفاوضات يحتاجها الجانب الذي يدرك تماما أنه في وضع يائس، من الناحية الموضوعية، روسيا خارج هذه المعادلة، ومن خلال جر بلدنا إلى هذه العملية الطويلة والمضنية لبحث خطة سلام، فإنهم يحاولون فقط كسب الوقت. في الوقت نفسه، يتوهمون أن هذا يمكن أن يساعد نظام كييف على قلب مسار العملية العسكرية الخاصة".

رئيس الشيشان: روسيا ليست بحاجة إلي المفاوضات مع أوكرانيا

رئيس الشيشان يعلن تشكيل 9 وحدات تابعة لوزارة الدفاع والحرس الروسي

وأكد رئيس الشيشان، أن الدول الغربية وجدت نفسها، بشكل غير متوقع، على حافة الانهيار الاقتصادي، بينما تكيف الاقتصاد الروسي ونما.

الخزانة الأمريكية رئيس الشيشان قديروف

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