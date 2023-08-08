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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الشيشان يعلن تشكيل 9 وحدات تابعة لوزارة الدفاع والحرس الروسي

رئيس جمهورية الشيشان
رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، إنشاء 9 وحدات تابعة لوزارة الدفاع والحرس الروسي في الشيشان، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال قديروف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الثلاثاء، إنه "منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم تشكيل 3 كتائب ونفس العدد من الأفواج في المنطقة تابعة لوزارة الدفاع الروسية، وتم تزويدها بالزي الرسمي والمعدات والأسلحة اللازمة على الفور، وبالنسبة لمعظم المقاتلين، تم خلق ظروف معيشية مريحة في نقطة الانتشار الدائم، بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل ثلاث وحدات أخرى تابعة للحرس الوطني بإجمالي يزيد على 5 آلاف مقاتل".

وأشار رئيس الشيشان إلى أهمية إمداد الهياكل الجديدة بالقاعدة المادية والتقنية والظروف المعيشية التي تتخذ من أجلها كافة الإجراءات اللازمة، موضحا أنه في المجموع، تم إرسال أكثر من 29 ألف مقاتل إلى مناطق القتال من الشيشان خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، من بينهم 13 ألف متطوع وأكثر من 7 آلاف مقاتل في الخطوط الأمامية.


وبحسب قديروف، فإن الوضع في الخط الأمامي مستقر في الوقت الحالي، مؤكدا أن المقاتلين مستعدون لصد أي هجوم من جانب القوات الأوكرانية، بغض النظر عن كمية المعدات والقوى العاملة.

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