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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الشيشان يعلق على مصرع قائد فاجنر .. ماذا قال؟

أرشيفية
أرشيفية

علق الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الجمعة، على نبا وفاة مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية يفجيني بريجوجين، في حادث تحطم طائرته شمال موسكو.

وقال قديروف في بيان له إن مصرع "بريجوجين خسارة كبيرة للدولة بأكملها وقد قدم خدمات كبيرة في إدارة العملية الخاصة".

ومساء أمس، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعازي لأسرة قائد فاجنر، قائلاً: "أعرف بريجوجين منذ التسعينيات وكان رجل أعمال موهوبا"، لكنه ارتكب "أخطاء".

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وأكد الرئيس الروسي، أن ضحايا تحطم طائرة فاجنر قدموا "مساهمة كبيرة" في أوكرانيا، متعهدا بالتحقيق في تحطم طائرة بريجوجين "حتى النهاية".

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