بريجوجين آخرهم.. الطرق المختلفة لاغتيال منتقدي بوتين

بريجوجين هو الأحدث في سلسلة طويلة من منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذين قتلوا أو تعرضوا لمحاولة اغتيال. كانت هناك طرق مختلفة تم استخدامها في هذه الهجمات، وفيما يلي ما رصدته نيويورك تايمز عبر تقرير لها.

الأسلحة النارية: تم قتل العديد من منتقدي بوتين بالرصاص، بما في ذلك المعارض السياسي بوريس نيمتسوف، الذي أطلق عليه النار في ظهره. وتم تسميم المعارض السياسي ألكسندر ليبيديف. وهناك كثيرا من الحوادث المشبوهة: حيث توفي العديد من منتقدي بوتين في حوادث مثل حادث تحطم طائرة.

غالبا ما يُتهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بتنفيذ هذه الهجمات. وقد نددت الحكومات الغربية بهذه الهجمات، ووصفتها بأنها "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان". يرى بعض المراقبين أن اغتيال بريجوزين هو رسالة إلى باقي منتقدي بوتين مفادها أن الكرملين لن يسمح لهم بالمضي قدما في معارضتهم.

لقد توفي عدد من أكبر منتقدي الرئيس بوتين في ظروف تبدو غامضة على مدى العقد الماضي وفيما يلي بعض من أشهرهم وكيف تم إغتيالهم وتصفيتهم:

الكسندر ليتفينينكو

تعرض ضابط المخابرات الروسي السابق للتسمم عندما تم خلط مادة مشعة في الشاي الذي كان يتناوله في فندق ميلينيوم في لندن عام 2006. وكان يحقق في العلاقات بين مسؤولي إنفاذ القانون الروس وجماعات المافيا.

بوريس بيريزوفسكي

فر رجل الأعمال الملياردير الذي تحول إلى منتقد لبوتين إلى لندن في عام 2000 وعُثر عليه مشنوقا في منزله في بيركشاير في عام 2013.

نيكولاي غلوشكوف

انتقل المدير السابق لشركة إيروفلوت إلى المملكة المتحدة في عام 2010، بعد أن قضى فترة في السجن بتهمة تحويل أموال من شركة الطيران عبر شركة أخرى. وحصل على حق اللجوء السياسي في عام 2017، لكنه تعرض للقتل في منزله بجنوب غرب لندن في عام 2018.

رافيل ماجانوف

وتوفي رئيس مجلس إدارة شركة لوك أويل، وهي شركة منتجة للنفط، عندما سقط من نافذة المستشفى العام الماضي. لقد تحدث علناً ضد الحرب في أوكرانيا.

ألكسندر سوبوتين

توفي عضو مجلس إدارة شركة لوك أويل في مايو من العام الماضي. وقيل إنه ابتلع سم.

ليونيد شولمان وألكسندر تيولاكوف

وقد عثر على شولمان، رئيس خدمات النقل في شركة غازبروم، شركة الطاقة المملوكة للدولة، ميتاً ومعصميه مجروحين في منزله في يناير من العام الماضي. تيولاكوف، وهو مسؤول آخر في شركة غازبروم، قيل إنه شنق نفسه في فبراير.

فلاديسلاف أفاييف وسيرجي بروتوسينيا

أفادت الأنباء أن نائب رئيس شركة غازبرومبانك السابق والمدير الأول لشركة نوفوتيك للطاقة قد لقي حتفه في حادث إطلاق نار قتل وانتحار في إبريل من العام الماضي. وقيل إنهم قتلوا زوجاتهم وبناتهم قبل أن ينتحروا.

العقيد جنرال جينادي تشيدكو

وكان تشيدكو يقود القوات الروسية في أوكرانيا خلال الحرب، لكن تمت إقالته بعد سلسلة من الهزائم المهينة. وتوفي هذا الشهر بعد صراع طويل مع المرض، لكن هناك تكهنات بأنه مات مسموما.

جينادي لوبيريف

وُصف جنرال روسي آخر، لوبيريف، بأنه حارس الأسرار المتعلقة بقصر بوتين المطل على البحر الأسود والذي تبلغ تكلفته مليار جنيه استرليني. وقد توفي بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي في السجن قبل محاولة الإفراج المشروط، بعد أن أخبره الأطباء أنه مصاب بسرطان الدم غير المشخص. وقد سُجن قبل سبع سنوات بعد أن خدم في الحرس الشخصي لبوتين.