وداع الملك يقترب.. موعد جميع مباريات محمد صلاح المتبقية مع ليفربول قبل الرحيل

تتجه أنظار جماهير ليفربول وعشاق الكرة العالمية نحو الأسابيع الأخيرة في مسيرة النجم المصري محمد صلاح بقميص “الريدز”، بعدما أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري، ليُسدل الستار على رحلة استمرت 9 سنوات حافلة بالألقاب والإنجازات.

ومع اقتراب لحظة الوداع، تزداد أهمية كل مباراة يخوضها صلاح، في ظل رغبة الجماهير في الاستمتاع بآخر ظهور لـ “الملك المصري” داخل المستطيل الأخضر بقميص ليفربول.

المباريات المتبقية لصلاح مع ليفربول

حتى الآن، ينتظر صلاح عدد من المواجهات الحاسمة في مختلف البطولات، مع احتمالية زيادة المباريات حال تأهل الفريق للأدوار النهائية، وجاءت أبرز المواجهات كالتالي:

• 4 أبريل: ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي (خارج الأرض)

• 8 أبريل: ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان (خارج الأرض)

• 11 أبريل: الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فولهام (على ملعب أنفيلد)

• 14 أبريل: إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان (أنفيلد)

• 19 أبريل: الدوري الإنجليزي أمام إيفرتون (خارج الأرض)

• 25 أبريل: الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس (أنفيلد)

• 2 مايو: الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد (خارج الأرض)

• 9 مايو: الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي (أنفيلد)

• 17 مايو: الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا (خارج الأرض)

• 24 مايو: الدوري الإنجليزي أمام برينتفورد (أنفيلد) — المباراة الوداعية المرتقبة

ومن المنتظر أن تكون مواجهة برينتفورد هي الظهور الأخير لصلاح على ملعب “أنفيلد”، في ليلة ينتظر أن تتحول إلى مشهد تاريخي لوداع أحد أعظم أساطير النادي.

وخلال رحلته مع ليفربول، نجح محمد صلاح في كتابة اسمه بحروف من ذهب، بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا 2019، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة.

وعلى المستوى الفردي، أصبح صلاح الهداف التاريخي للنادي في الدوري الإنجليزي، وواحدًا من أعظم اللاعبين في تاريخ “الريدز”، بعدما تخطى حاجز 250 هدفًا، إلى جانب تحقيقه العديد من الجوائز الفردية، أبرزها الحذاء الذهبي وأفضل لاعب في إنجلترا