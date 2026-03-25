«دروجبا»: اختيارات المدربين في قطاعات الناشئين بجميع الأندية تتم بـ «الواسطة»

أكد أحمد حسن دروجبا، لاعب الأهلي السابق، أن اختيار المدربين في قطاعات الناشئين بالأندية المصرية غالبًا ما يتم بالواسطة، وليس بناءً على الكفاءة أو الخبرة.



وأضاف دروجبا خلال ظهوره على برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، أن هذا الأمر كان السبب الرئيسي وراء رحيله عن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن خلافه مع المسؤول خالد بيبو كان سببا رئيسيا رحيله، رغم تعلقه بالنادي وحرصه على تطوير اللاعبين الشباب.

وتابع دروجبا أنه يأمل في أن يتم إصلاح منظومة اختيار المدربين في المستقبل، بحيث تُمنح الفرصة للكفاءات الحقيقية بعيدًا عن المحسوبية والوساطات، لضمان مستقبل أفضل للكرة المصرية.