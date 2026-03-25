نجم منتخب مصر السابق: عبد الله جمعة ندم على تجديده للزمالك بعد ما رفض عرض الأهلي

أكد صالح جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن شقيقه عبد الله ندم على تجديده للزمالك بعدما تلقى عرضًا من الأهلي.

وقال جمعة في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو : عبد الله جمعة تلقى عرضًا من الأهلي وكان قريبا من الانتقال له ولكنه رفض وجدد للزمالك.

واضاف جمعة: عبد الله شعر بالندم بعد ذلك على عدم انتقاله إلى الاهلي وذلك بعدما رحل عن صفوف الزمالك رغم تجديد عقده.

وتابع: أوضة اللبس السنادي صعبة جوه الأهلي ودي لاول مرة تحصل.. وفيه فوارق مادية كبيرة والكل باصص على غيره.

وواصل: فيه لاعيبة بتاخد ٣٠ و٤٠ مليون ومتستحقش تكمل في الأهلي اساسا، واللاعب الوحيد اللي يستاهل هو إمام عاشور.