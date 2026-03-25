إعلامي يكشف تفاصيل رحيل إمام عاشور عن الأهلي إلى القادسية | فيديو

قال الإعلامي محمد طارق أضا إن هناك مؤشرات تشير إلى قرب رحيل إمام عاشور من النادي الأهلي إلى صفوف نادي القادسية السعودي في الموسم المقبل.

وأكد أضا، خلال برنامجه «الماتش» الذي يقدمه على قناة صدى البلد، أن الأمر لم يزعج الأهلي، بل كشف عن مؤشرات صادمة لدى اللاعب وزملائه الذين يفكرون في الرحيل.

وأضاف أضا أن عقد إمام عاشور مع الأهلي ممتد حتى موسم 2028، وأن المفاوضات لتمديده حتى 2030 توقفت تمامًا بسبب الخلاف على الصيغة المالية للعقد، مشيرًا إلى أن النادي يرحب بأي صفقة مناسبة ولا يتمسك بأي لاعب مهما كانت مكانته.

وأوضح أضا أن هذا التوجه يأتي ضمن الاستراتيجية الجديدة التي يقودها سيد عبد الحفيظ وياسين منصور لإعادة هيكلة قطاع الكرة بالكامل، بدءًا من الفريق الأول، مؤكدًا أن الأهلي يفضل السماح للاعبين بالرحيل عند وصول عروض مناسبة، في إطار سياسة التوازن بين مصالح النادي واللاعبين.