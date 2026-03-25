بعد رحيل محمد صلاح .. أحمد موسى: 110 ملايين مصري سيقاطعون ليفربول

علق الإعلامي أحمد موسى على رحيل محمد صلاح من نادي ليفربول الإنجليزي في نهاية الموسم.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه على إكس: «الأكثر مشاهدة خلال ساعتين: 16 مليون مشاهدة لفيديو إعلان العالمي فخر مصر محمد صلاح مغادر ليفربول نهاية الموسم الحالي. تأثير وقوة ومتابعة هائلة. سنتوقف عن تشجيع ليفربول ونلغي متابعة صفحاتهم ومواقعهم وكل ما يتعلق بهذا الفريق».

وتابع: «110 ملايين مصري معك يا صلاح. 110 ملايين مصري سيتوقفون عن تشجيع ليفربول. 110 ملايين مصري سيقاطعون ليفربول. 110 ملايين مصري لن يتركوك وحيدًا. عاش الشعب المصري عااااش».

وأسدل النجم المصري محمد صلاح الستار على مسيرته مع نادي ليفربول، بعد 9 أعوام قضاها داخل جدران ملعب “أنفيلد”، وذلك عقب إعلانه الرحيل رسميًا عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويُعد صلاح أحد أبرز لاعبي ليفربول عبر تاريخه، بعدما نجح منذ انضمامه إلى الفريق قادمًا من روما الإيطالي عام 2017، في تحقيق العديد من الإنجازات وصناعة أرقام قياسية خالدة في تاريخ النادي.

بطولات محمد صلاح مع ليفربول

حقق صلاح مع ليفربول عددًا من الألقاب الكبرى، أبرزها:

الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019–2020، والذي أنهى صيام الفريق عن اللقب لمدة 30 عامًا.

دوري أبطال أوروبا 2018–2019، وسجل خلاله هدفًا في المباراة النهائية أمام توتنهام.

كأس العالم للأندية 2019.

كأس السوبر الأوروبي 2019.

كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2021–2022.

كأس رابطة الأندية الإنجليزية “كاراباو” (مرتين).

الدرع الخيرية 2022.