قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الغندور» يثير الجدل: هل يلحق الأهلي بطلب حكام أجانب قبل القمة ومواجهة بيراميدز؟
فاتن سعيد تكشف كواليس و أسرار شخصيتها في فيلم «برشامة» | فيديو
مقتـ.ـل 9 أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
صواريخ حزب الله تغيّر المصير.. نهاية مأساوية لجندية إسرائيلية قبل أشهر من زفافها
ضوء أخضر للحرب .. الجمهوريون يُسقطون قرار تقييد صلاحيات ترامب ضد إيران
بعد رحيل محمد صلاح .. أحمد موسى: 110 ملايين مصري سيقاطعون ليفربول
مفاجأة حول تسريب فيلم «سفاح التجمع» قبل سحبه من السينمات
محافظ مطروح يمنح إجازة لـ50% من العاملين بالمحافظة يومي الأربعاء والخميس
«دروجبا»: اختيارات المدربين في قطاعات الناشئين بجميع الأندية تتم بـ «الواسطة»
إعلامي يكشف تفاصيل رحيل إمام عاشور عن الأهلي إلى القادسية | فيديو
زكي عبدالفتاح: توقعت رحيل محمد صلاح عن ليفربول نهاية الموسم.. ومن الأفضل أن يبقى في أوروبا | فيديو
زيادة سنوية 10% على رسوم تراخيص المستشفيات .. وحد أقصى 3 أضعاف |تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بعد رحيل محمد صلاح .. أحمد موسى: 110 ملايين مصري سيقاطعون ليفربول

أحمد موسى
سارة عبد الله

علق الإعلامي أحمد موسى على رحيل محمد صلاح من نادي ليفربول الإنجليزي في نهاية الموسم.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه على إكس: «الأكثر مشاهدة خلال ساعتين: 16 مليون مشاهدة لفيديو إعلان العالمي فخر مصر محمد صلاح مغادر ليفربول نهاية الموسم الحالي. تأثير وقوة ومتابعة هائلة. سنتوقف عن تشجيع ليفربول ونلغي متابعة صفحاتهم ومواقعهم وكل ما يتعلق بهذا الفريق».

وتابع: «110 ملايين مصري معك يا صلاح. 110 ملايين مصري سيتوقفون عن تشجيع ليفربول. 110 ملايين مصري سيقاطعون ليفربول. 110 ملايين مصري لن يتركوك وحيدًا. عاش الشعب المصري عااااش».

وأسدل النجم المصري محمد صلاح الستار على مسيرته مع نادي ليفربول، بعد 9 أعوام قضاها داخل جدران ملعب “أنفيلد”، وذلك عقب إعلانه الرحيل رسميًا عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويُعد صلاح أحد أبرز لاعبي ليفربول عبر تاريخه، بعدما نجح منذ انضمامه إلى الفريق قادمًا من روما الإيطالي عام 2017، في تحقيق العديد من الإنجازات وصناعة أرقام قياسية خالدة في تاريخ النادي.

بطولات محمد صلاح مع ليفربول

حقق صلاح مع ليفربول عددًا من الألقاب الكبرى، أبرزها:

الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019–2020، والذي أنهى صيام الفريق عن اللقب لمدة 30 عامًا.

دوري أبطال أوروبا 2018–2019، وسجل خلاله هدفًا في المباراة النهائية أمام توتنهام.

كأس العالم للأندية 2019.

كأس السوبر الأوروبي 2019.

كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2021–2022.

كأس رابطة الأندية الإنجليزية “كاراباو” (مرتين).

الدرع الخيرية 2022.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

بعد قرارات تعطيل الدراسة.. هل غدا إجازة للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص بسبب الطقس السيء؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

الطقس

أماكن سقوط الأمطار الغزيرة والسيول .. وتحذيرات الأرصاد غدا الأربعاء

أرشيفيه

اقتراح بـ إعفاء كامل من الرسوم | شعبة المحمول تزف خبرا سارا لهذه الفئات .. خاص

مصطفى بكري

قلق من يوم الجمعة .. مصطفى بكري : ربما تضيع دول ويحدث تدخل بري

فؤاد الهاشم

إحالة فؤاد الهاشم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة عابدين

إجازة

هل الأربعاء والخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيء؟.. اعرف الموقف بعد تعطيل الدراسة

الحد الأدني للأجور

زيادة 30% في الرواتب بهذا الموعد | بشرى عاجلة للموظفين بالدولة

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

79 دولارا دفعة واحدة.. الذهب يرتفع مجددا.. وهذا سعره في مصر الآن

الرقابة المالية

بنمو 77%.. حجم الأوراق المخصمة تسجل 132مليار جنيه في 2025

مشغولات ذهبية

آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5786 جنيها

بالصور

أسرار عمل الكشري المصري في المنزل .. بنفس طعم المحلات

طريقة عمل الكشري المصري في المنزل
طريقة عمل الكشري المصري في المنزل
طريقة عمل الكشري المصري في المنزل

أضرار شرب الشاي بكثرة .. 8 آثار جانبية قد تصيبك دون أن تدري

أضرار محتملة لشرب الشاي بكثرة
أضرار محتملة لشرب الشاي بكثرة
أضرار محتملة لشرب الشاي بكثرة

هل شرب الكركدية يرفع الضغط أم يخفضه؟ .. دراسة توضح

كيف يساعد الكركديه في خفض ضغط الدم؟
كيف يساعد الكركديه في خفض ضغط الدم؟
كيف يساعد الكركديه في خفض ضغط الدم؟

أبرز توقعات خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف التي أثارت الجدل في 2026.. هل تحققت بعض تنبؤاتها؟

أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2026
أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2026
أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2026

فيديو

رحلة شاب مع مرض نادر

40 يومًا .. بداية رحلة شاب مع مرض نادر تنتهي بقصة أمل ودعم من المجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

المزيد