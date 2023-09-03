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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أخبار المرأة .. أفضل الطرق لخسارة الوزن .. 10 أفكار لسندوتشات طفلك المدرسية

وزن مثالي
وزن مثالي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

بشكل صحي وآمن.. أفضل الطرق لتقليل الوزن

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة السمنة وعدم إنقاص الوزن، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اتباع بعض النصائح التالية بحسب ما نشره موقع هيلثي.


طريقة عمل القديد المغربي

القديد وصفة مغربية قديمة جدا ولا زالت تحظى باهتمام من قبل الأسر التي تحرص على إعدادها، لذلك تحضرها الشيف مفيدة عثمان .

اضطراب التنفس.. أضرار السمنة على صحة الجسم

السمنة تعتبر مشكلة صحية خطيرة ولها عدة أضرار على الصحة الجسدية.. إليك بعض الأضرار الشائعة للسمنة وفقا لما نشره موقع هيلثي:

 

10 أفكار لسندوتشات طفلك المدرسية 

لم يتبق على الدراسة سوي أيام بسيطة وتحار الأمهات فى أفكار لتحضير السندوتشات المدرسية فإذا كنت من ضمن هؤلاء يكشف لك موقع هيلثي عن عشرة أفكار لتحضير السندوتشات المدرسية :

توقف عن تناولها فورا.. أطعمة تبطئ عملية التمثيل الغذائي وتمنع فقدان الوزن

يقع الكثير من الأشخاص فى أخطاء تمنع فقدان الوزن سريعا، ومن مضن هذه الأخطاء عدم التواقف عن قائمة أطعمة تمنع عملية الإبض وتبطئ فقدان الوزن .

“صدى البلد اخبار المراه أهم الموضوعات اثارت الجدل التواصل الاجتماع السوشيال ميدي الساعات الماضية التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا بشكل صحي وآمن أفضل الطرق لتقليل الوزن طريقة عمل القديد المغربي ​​​​​​​health

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