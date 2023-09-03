عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل القديد المغربي

طريقة عمل القديد
طريقة عمل القديد المغربي

القديد وصفة مغربية قديمة جدا ولا زالت تحظى باهتمام من قبل الأسر التي تحرص على إعدادها، لذلك تحضرها الشيف مفيدة عثمان .

حكم أكل اللحوم المصنعة في المختبرات والمعامل.. دار الإفتاء تجيب

إجازات سبتمبر.. 10 أيام خلال الشهر


المقادير لعمل القديد المغربي


كيلو و نصف لحم الخروف
معلقة كبيرةالابزار الاسود 
2 معالق حبوب القزبر مطحونة
معلقة كبيرةكمون مطحون
4 معالق كبار  ملح
نص كاس خل البلدي
2 معالق كبار كركم 
معلقة و نص زنجبيل
نص كاس زيت


طريقة عمل القديد المغربي

يقطع اللحم إلى أشرطة طويلة بسمك لا يتعدى 3 سم
في وعاء كبير يخلط  الكركم القزبر،الكمون والملح والخل البلدي و الابزار والزيت والزنجبيل 
يرقد اللحم في خليط التوابل ليلة كاملة  مع وضعه في التلاجة  اذا كان الجو  ساخنا وخلطه من حين لاخر.
تعرض أشرطة اللحم لأشعة الشمس حتى تجف 
عندما تجف قطع اللحم يصبح القديد جاهزاً 
يحفظ القديد في كيس من الثوب بعيداً عن الرطوبة ونخزنه في المجمد .

القديد القديد وصفة مغربية المقادير لعمل القديد المغربي طريقة عمل القديد المغربي ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة: مش لاقيين أختي نادين لحد دلوقتي

كانت مخطوبة .. زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة عن علاقته بشقيقتها

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام | وتنهار بالبكاء أمام الكعبة .. صور

تبدأ بكرة لـ15 يوم قدّام | هدية من البنوك بمصر لجميع العملاء

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تطورات جديدة في التخزين الرابع لسد النهضة

الزمالك يفجّر مفاجأة حول قبول تقسيط غرامة كهربا

موضوعات متعلقة

انهيار وشيك.. ضابط مخابرات أمريكي يتنبأ بمصير كارثي لـ أوكرانيا بعد قمة الناتو

الإفتاء: لابد من تغطية الطعام عند تركه صيانة له من الشيطان

الإفتاء: يجب تغطية الطعام عند تركه صيانة له من الشيطان

ماذا يفعل من حبسه عذر أو نام عن صلاة العيد في الساحات؟

ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم بالوقوف على عرفة.. والعلماء يحذرون: جزء من مسجد نمرة المكث فيه طيلة اليوم يفسد العبادة.. وعلي جمعة: وادي عرنة لا يتبع جبل عرفات

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

أدعية وقفة عرفة.. ولماذا سمي بهذا الأسم؟

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد.. وأفضل 100 دعاء مستجاب

ترشيحاتنا

الأهلي يرفع عقد الشناوي إلى 17 مليون جنيه بعد السوبر الإفريقي

عباس شراقي يقدم قراءة في موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة

اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ «حرق كنيسة بكفر حكيم» بكرداسة

زيلينسكي: مرور سفينتين عبر ممر شحن مؤقت في البحر الأسود

تطورات صادمة في أزمة القيد بالزمالك

مغامرة مجنونة لشاب روسي بواسطة سيارته.. لن تتوقع ماذا فعل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كي لا تندمي.. نصائح لتجنب الوقوع في صداقات مزيفة

أثار الذعر.. جسم أخضر يتوهج في سماء تركيا

مغامرة مجنونة لشاب روسي بواسطة سيارته.. لن تتوقع ماذا فعل

قبل المدارس.. حضرى لأطفالك خبز التوست بأسهل الطرق

فيديو

مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

إجازات سبتمبر.. 10 أيام خلال الشهر

قرعة نارية للأهلي بدوري السوبر الأفريقي .. وصدام منتظر مع صن داونز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ