القديد وصفة مغربية قديمة جدا ولا زالت تحظى باهتمام من قبل الأسر التي تحرص على إعدادها، لذلك تحضرها الشيف مفيدة عثمان .



المقادير لعمل القديد المغربي



كيلو و نصف لحم الخروف

معلقة كبيرةالابزار الاسود

2 معالق حبوب القزبر مطحونة

معلقة كبيرةكمون مطحون

4 معالق كبار ملح

نص كاس خل البلدي

2 معالق كبار كركم

معلقة و نص زنجبيل

نص كاس زيت



طريقة عمل القديد المغربي

يقطع اللحم إلى أشرطة طويلة بسمك لا يتعدى 3 سم

في وعاء كبير يخلط الكركم القزبر،الكمون والملح والخل البلدي و الابزار والزيت والزنجبيل

يرقد اللحم في خليط التوابل ليلة كاملة مع وضعه في التلاجة اذا كان الجو ساخنا وخلطه من حين لاخر.

تعرض أشرطة اللحم لأشعة الشمس حتى تجف

عندما تجف قطع اللحم يصبح القديد جاهزاً

يحفظ القديد في كيس من الثوب بعيداً عن الرطوبة ونخزنه في المجمد .