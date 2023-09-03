إجازات سبتمبر.. 10 أيام خلال الشهر

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن إجازات شهر سبتمر، حيث يضم 11 إجازة أسبوعية، وعطلة رسمية واحدة هي إجازة المولد النبوي الشريف، وبدأت العطلات يومي الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023 وأمس السبت.

https://www.facebook.com/ElBaladOfficial/videos/1456608858512830



وبعد ذلك ستكون العطلات هي يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر، ويوم السبت الموافق 9 سبتمبر

يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر

يوم السبت الموافق 16 سبتمبر

يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر

يوم السبت الموافق 23 سبتمبر

يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر

يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر

يوم السبت الموافق 30 سبتمبر.

وبخصوص أيام العمل الرسمية، ففي يوليو الماضي قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي إن بعض موظفي الحكومة سيعملون من المنزل كل أحد خلال شهر أغسطس لترشيد استهلاك الكهرباء، إلا أن العمل بهذا القرار انتهى.