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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بشكل صحي وآمن.. أفضل الطرق لتقليل الوزن

خسارة الوزن
خسارة الوزن

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة السمنة وعدم إنقاص الوزن، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اتباع بعض النصائح التالية بحسب ما نشره موقع هيلثي.
 

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هناك عدة طرق يمكن اتباعها لتقليل الوزن بشكل صحي وآمن. إليك بعض النصائح الهامة:

1. التغذية الصحية: يجب الانتباه إلى نظامك الغذائي وتناول الطعام الصحي والمتوازن. يفضل تناول الكميات المعتدلة من السعرات الحرارية وتجنب الطعام الغني بالدهون المشبعة والسكريات المضافة. قم بتضمين الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات النباتية والحيوانية الصحية في نظامك الغذائي.

2. التحكم في حجم الوجبات: حاول تناول وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم بدلاً من تناول وجبات كبيرة. قد يساعد ذلك في تحفيز عملية الأيض والمساهمة في فقدان الوزن.

3. ممارسة النشاط البدني: يجب أن تكون النشاطات البدنية جزءًا من روتينك اليومي. حاول القيام بتمارين القلب مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة الهوائية أو السباحة لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع. قم أيضًا بتمارين تقوية العضلات مثل رفع الأثقال لبناء العضلات وزيادة معدل الأيض.

4. تجنب الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة: تحتوي هذه الأطعمة عادة على سعرات حرارية عالية وتحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والسكريات المضافة. حاول تجنبها واستبدالها بالطعام الطازج والصحي.

5. شرب الماء بكميات كافية: يجب شرب كمية كافية من الماء يوميًا. قد يساعد ذلك في تحفيز الأيض والشعور بالشبع وتقليل تناول السعرات الحرارية.

6. الحد من تناول المشروبات الغازية والعصائر المحلاة: تحتوي هذه المشروبات على سعرات حرارية فارغة وسكريات مضافة. يفضل تناول الماء أو الشاي أو القهوة بدون سكر كبديل صحي.

يجب أن يكون أي تخطيط لفقدان الوزن مستدامًا ومتوازنًا. قد يكون من المفيد العمل مع أخصائي تغذية أو مدرب شخصي لتحديد الخطة التي تناسب احتياجاتك وأهدافك الصحية بشكل فردي.

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