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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

10 أفكار لسندوتشات طفلك المدرسية

عشرة أفكار لسندوتشات
عشرة أفكار لسندوتشات صحية ولذيذة لطفلك المدرسية عشرة أفكار

لم يتبق على الدراسة سوي أيام بسيطة وتحار الأمهات فى أفكار لتحضير السندوتشات المدرسية فإذا كنت من ضمن هؤلاء يكشف لك موقع هيلثي عن عشرة أفكار لتحضير السندوتشات المدرسية :

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عشرة أفكار لسندوتشات صحية ولذيذة لطفلك المدرسية

عشرة أفكار لسندوتشات صحية ولذيذة لطفلك المدرسية

سندوتش الدجاج المشوي: استخدم قطع الدجاج المشوية المقطعة إلى شرائح رفيعة. أضف الطماطم والخس والمايونيز على الخبز لتحضير سندوتش الدجاج المشوي.

سندوتش الجبنة والخضروات: استخدم قطعة من الجبنة المفضلة لطفلك مع شرائح الخضروات مثل الخيار والطماطم والفلفل الأخضر. يمكنك إضافة بعض الصلصة أو المايونيز للتحسين من النكهة.

سندوتش التونة: استخدم التونة المخلوطة بالمايونيز أو الزبادي اليوناني على الخبز. أضف بعض شرائح الخيار والجزر المبشور لتحصل على سندوتش التونة اللذيذ.

سندوتش البيض المسلوق: استخدم بيضة مسلوقة واحدة وقم بتقطيعها إلى شرائح. أضف قطعة من الجبنة والخضروات المقطعة مثل الطماطم والخس. يمكن إضافة المايونيز أو الخردل حسب الرغبة.

سندوتش الهمبرغر: استخدم همبرغر صغير مطهو بشكل صحي وضعه على خبز الهمبرغر. أضف الجبنة والخضروات المفضلة لطفلك مثل البصل والخس والطماطم.

سندوتش السلمون المدخن: استخدم شريحة من السلمون المدخن وضعها على الخبز. أضف شرائح البصل والطماطم وأوراق الخس. يمكن إضافة قليل من اللبنة أو الكريمة الحامضة للإضافة إلى النكهة.

عشرة أفكار لسندوتشات صحية ولذيذة لطفلك المدرسية

سندوتش الفاهيتا: استخدم شرائح الدجاج المشوية أو اللحم المفروم المشوي وأضف الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر والبصل. يمكن إضافة بعض الصلصة الحارة أو الصلصة الباربيكيو للتوابل.

سندوتش الفلافل: استخدم فلافل محضرة مسبقًا وضعها في الخبز مع الخس والطماطم والبصل. يمكن إضافة الريحان أو الصلصة الياغورت للإضافة إلى النكهة.

سندوتش البيض والحمص: استخدم بيضة مقلية وقم بوضعها على الخبز. أضف الحمص والطماطم المفرومة والبقدونس. يمكن إضافة بعض الصلصةالسندوتشات الباردة، وتحضيرها بالطريقة التقليدية أو بإضافة الكمون والليمون لإضافة نكهة إضافية.

سندوتش الفراولة والجبنة الكريمية: استخدم خبزًا بالقمح الكامل وقم بتغطيته بالجبنة الكريمية الخفيفة. ثم ضع شرائح الفراولة على الجبنة الكريمية. يمكن إضافة قليل من العسل لإضافة حلاوة إضافية.

تأكد من اختيار الخبز الصحي والمكونات الطازجة وتنظيم الحجم والتوزيع المناسب للمكونات داخل السندوتش لضمان سهولة تناولها وإرضاء طفلك. يمكنك أيضًا تخصيص السندوتشات حسب اختيارات طفلك الشخصية وتفضيلاته فيما يتعلق بالنكهات والمكونات.

البيض المسلوق الدجاج المشوي عشرة أفكار لسندوتشات صحية ولذيذة لطفلك المدرسية سندوتشات أفكار لسندوتشات صحية المدرسية ​​​​​​​health

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