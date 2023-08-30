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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذي الشرقية يكرم عددا من المسئولين لبلوغهم سن المعاش

صدى البلد

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محمد عبد العال رئيس مركز ومدينة الحسينية والمحاسب أحمد جابر والمشرف العام على الإدارة العامة للمركبات بمنحهما ميدالية تذكارية تحمل شعار المحافظة وشهادة تقدير وذلك لبلوغهما السن القانوني للمعاش وتقديراً لما قدماه من جهد وأداء متميز خلال فترة عملهما بالجهاز الإداري.

 

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية وممثلين عن ادارتي الحماية المدنية والمرور وممثل مكتب المستشار العسكري ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

 

أشاد المحافظ بأداء المكرمين خلال فترة عملهما متمنياً لهما دوام التوفيق في حياتهما الجديدة مثمناً ما قدماه من عطاء وجهد ملموس للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين.

 

كما كرم محافظ الشرقية العاملين بمكتب الاتصال السياسي بالديوان العام تقديرا للجهد المبذول في العمل وسرعة الاستجابة للطلبات المقدمة من نواب البرلمان بإنهاء مصالح المواطنين في دوائرهم المختلفة والذي دعا مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات والتدريب لتوجيه الشكر لهم لأدائهم المتميز.

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قدم المكرمون الشكر والامتنان لمحافظ الشرقية على لفتته الطيبة وتكريمهم بحضور أعضاء المجلس التنفيذي والتي تمثل دافعا لهم للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوي الأداء.

 

وخلال الاجتماع هنأ محافظ الشرقية الدكتور هشام مسعود لتجديد الثقة لمدة عام أخر وكيلا لوزارة الصحة بالشرقية ورحب بالعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق متمنيا لهما دوام التوفيق والسداد في أداء عملهما، كما رحب المحافظ بالأستاذ محمد عبد المنعم رمضان والأستاذ محمد السواح والأستاذ معاذ محمد ناصف والأستاذ عمرو مصطفي رؤساء مدن الحسينية وأولاد صقر ومنشأة أبو عمر وصان الحجر القبلية الجدد مؤكداً ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل والاستمرار في تحسين مستوي الخدمات المؤداة للمواطنين.

إجتماع المجلس التنفيذي الإدارة المحلية الإدارة العامة الاتصال السياسي الحماية المدنية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور هشام مسعود الشباب والرياضة

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