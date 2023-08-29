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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بالشرقية تُنظم ندوة دينية بعنوان "ظاهرة الطلاق الأسباب والعلاج"

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه دينية بعنوان " ظاهرة الطلاق الأسباب والعلاج " يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط الآتية:

محافظ الشرقية: لن أسمح بأي تعديات على الأراضي الزراعية

https://www.facebook.com/yssharkia?mibextid=ZbWKwL

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068785399535

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن تقوم الواعظة نجاح محمود عبد الحليم عضو لجنة الدعوه الاسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة الدينية والتي سوف تتحدث فيها عن بناء الأسرة في الإسلام ومفهوم الطلاق وحكمه والحكمة من تشريع الطلاق والحواجز والحلول والبدائل قبل اللجوء إليه وأسباب وقوعه والآثار المترتبة على وقوع الطلاق والطرق العلاجية والوقائية للحد منه.

التواصل الاجتماعي الدعوة الإسلامية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشباب والرياضة الشرقية انشطه متنوعة تشريع الطلاق مديرية الشباب والرياضة ندوات تثقيفية

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