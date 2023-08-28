محافظ الشرقية: لن أسمح بأي تعديات على الأراضي الزراعية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه لن يسمح بأي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوحدات المحلية مسئولة عن التصدي للتعديات وإزالتها في المهد، ومتابعة ما تمت إزالته من تعديات ومنع عودتها مرة أخرى، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة بقرية الصحافة التابعة لرئاسة مركز ومدينة مشتول السوق، لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين، واتخاذ ما يلزم قانونا حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مقر وحدة صحة الأسرة بالقرية، لمتابعة سير انتظام العمل بها والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم، وقام بمراجعة التاريخ المدون على الأدوية للتأكد من صلاحيتها وتوافرها بالكميات التي تكفي لسد احتياجات المرضى.

واطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف، ليقرر إحالة المتغيبين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، قائلا: "لن أسمح بأي تقاعس أو إهمال يتسبب في عدم تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والمترددين على الوحدات الصحية".

كما تفقد المحافظ عددا من شوارع القرية ومحيط مدرسة الصحافة الثانوية المشتركة، ليصدر تعليماته بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع القرية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

واختتم المحافظ جولته بقرية الصحافة بتفقد مخبز القرية، لمتابعة سير العمل به والتأكد من نظافة الأدوات والمعدات المستخدمة في تجهيز الخبز، والاطمئنان على مرور مفتش التموين على المخبز، وكذلك التأكد من سلامه الموازين.