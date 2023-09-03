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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اضطراب التنفس.. أضرار السمنة على صحة الجسم

أضرار السمنة على
أضرار السمنة على الصحة الجسدية

السمنة تعتبر مشكلة صحية خطيرة ولها عدة أضرار على الصحة الجسدية.. إليك بعض الأضرار الشائعة للسمنة وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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 أضرار السمنة على صحة الجسم

أمراض القلب والأوعية الدموية: السمنة تعتبر عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض الشرايين التاجية (التهاب الشرايين التاجية)، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية. فزيادة الدهون في الجسم والتراكم الدهني حول الأوعية الدموية يؤدي إلى تقليل تدفق الدم وزيادة الضغط على القلب.

السكري من النوع 2: السمنة تزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع 2. حيث يؤدي الوزن الزائد إلى مقاومة الأنسولين (هرمون السكر) في الجسم، مما يزيد من مستويات السكر في الدم ويؤدي إلى تطور السكري.

اضطرابات التنفس: السمنة قد تسبب صعوبة في التنفس واضطرابات التنفس مثل انقطاع التنفس أثناء النوم (الانقطاع التنفسي النومي) والشخير الشديد. قد يؤدي انقطاع التنفس المتكرر إلى تدني مستوى الأكسجين في الجسم وزيادة خطر الأمراض التنفسية والقلبية.

اضطرابات المفاصل والعظام: السمنة تزيد من الضغط على المفاصل والعظام، خاصة في مناطق الركبتين والوركين والظهر. قد يؤدي زيادة الوزن إلى تدهور الغضاريف المفصلية وزيادة مخاطر الإصابة بالتهاب المفاصل وآلام الظهر.

اضطرابات الجهاز الهضمي: السمنة قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي مثل الجرثومة الحلزونية والتهاب المرارة والحصى المرارية والقولون العصبي.

اضطرابات الجلد: السمنة ترتبط بزيادة خطر الإصابة ببعض الاضطرابات الجلدية مثل البثور والمطاطة وتشكيل ثنايا جلدية وحب الشباب.

إدراك خطورة السمنة والعمل على تقليل الوزن المفرط يمكن أن يقلل من هذه الأضرار الصحية ويعزز الصحة العامة للجسم. ينصح بالتشاور مع الطبيب أو الاختصاصي الصحي للحصول على توجيهات ونصائح خاصة بك لتحقيق فقدان الوزن بشكل صحي وآمن.

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